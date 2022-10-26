大陸贈台大熊貓「團團」病情再惡化　行走後肢無力需側躺進食

大陸贈台大熊貓「團團」今年8月被檢出腦部病變，接受治療後一度準備重新與遊客見面，未料牠的病情近日再度惡化，目前只可以側躺進食。



「團團」的病情再度惡化。（Facebook@台北市立動物園）

綜合台媒報道，18歲的雄性大熊貓「團團」今年8月底因癲癇發現腦部病變壞死，10月病情一度好轉並擬於18日重新與遊客見面，但未料「團團」的病情自16日起就愈來愈差，不僅體重變瘦，食量、排便量、活動力都大幅下降，甚至不足之前的一半。

根據台北市立動物園24日發布的「團團」日常觀察記錄，牠的竹類採食量為6.6公斤，相比9月的平均12.33公斤顯著下降；排便量8.4公斤，相較9月的平均11.32公斤亦減少許多。此外，「團團」的活動力亦持續下降，行走時後肢明顯拖行無力，大部分時間都躺著休息，改變姿勢或移動身體吃力，常側躺著進食。

台北市立動物園園長王怡敏表示，「團團」22日再次接受腦部磁振造影（MRI）檢查，針對最新檢查結果，需在影像判讀部分再做最後確認，才有辦法擬定治療方針。

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台北市立動物園獸醫室主任賴燕雪亦介紹，現時針對症狀給予「團團」投藥、輸液以緩解疼痛和腦部不適，22日的MRI檢查取得的初步影像已分享給專家團隊判讀，將等蒐集到所有資料後再跟大家報告。

「團團」和「圓圓」是2008年大陸贈與台灣的大熊貓，並於2009年農曆新年首度在台北市立動物園亮相。2013年7月6日，「圓圓」產下1隻雌性熊貓，台灣民眾投票後定「圓仔」，留在台灣；2020年6月28日，「圓圓」再產下1隻雌性熊貓，台灣民眾投票後確定名字為「圓寶」。