台北故宮摔破龍紋碗、青花瓷總價逾6億　故宮證實：三件國寶破損

台灣立委陳以信10月28日在立法院爆料，2021年2月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破清代龍紋碗，台北故宮院長吳密察試圖掩蓋此事。此外，故宮最近又摔破比清代的「嬌黃釉綠彩龍紋碗」更珍貴的明代青花瓷器，但實際名稱不得而知，已被故宮秘密處理。



台北故宮院長吳密察在立法院回應證實故宮打破清代龍紋碗，但強調並未隱匿此事。他也坦承，故宮近兩年摔破三件國寶，分別為「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」和「清乾隆青花花卉盤」，台媒指出三件文物總價逾25億元新台幣，是1965年台北故宮落成啟用以來，首次打破文物。



陳以信指出，被打破的「嬌黃釉綠彩龍紋碗」是以嬌黃釉為底，再以綠彩雕刻出雙龍搶珠的精緻陶瓷碗，非常美麗珍貴，珍藏在台北故宮從來未曾對外展覽。

台北故宮證實打破文物名為「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」。據台北故宮新聞稿，故宮人員近兩年整理文物時發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損；今年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清乾隆青花花卉盤」掉落破損，工作人員隨即依程序告知院長吳密察，吳密察則下令政風室調查。

經政風室調查結果，前兩個案件破損查無人員疏失；今年5月19日打破的「清乾隆青花花卉盤」掉落破損則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。據《聯合報》報道，三件文物價值超過25億新台幣（約6億1100萬元港幣)。

陳以信批評，「一件國家珍寶被故宮人員打破了，在事發之後故宮高層打算瞞天過海，想將這件國家級醜聞掩蓋過去。」

陳以信指出，他選擇公開舉報此事，請台灣行政院蘇院長下令徹查，「若此事為真，這會是故宮博物院有史以來第一次打破國寶，必須追查故宮吳密察院長的行政以及政治責任。」對此，台北故宮則強調並未隱匿打破文物的事情。

北京故宮院長盼赴台交流 陸委會：樂見兩岸文物交流合作

北京故宮院長王旭東日前接受視像採訪時指出，希望儘快實現（訪台）這個願望，加大與台北故宮方的學術研究，例如文物的保護修復，或是共同策畫一些文物的主題展。他也指出，甚至也可以利用香港故宮，讓兩岸三地故宮聯合起來策劃一些展覽。

對此台灣陸委會副主委邱垂正27日回應稱指出，故宮文物是國家重要文物資產，「本會一向樂見兩岸文物交流合作」。

台北故宮近年觀光收入減少，但在台灣社會卻一再成為輿論熱點。（VCG）

邱垂正稱，台灣是一個自由民主開放社會，具有多元發展的文化軟實力，透過兩岸交流合作，有助於傳遞我民主多元文化價值觀，並促進兩岸人民健康有續交流，進而舒緩台海緊張情勢。他也呼籲中國大陸勿讓單純文化交流沾上政治色彩。

他也補充，兩岸在文物領域交流已經相當廣泛、深入，以往也曾經有兩岸文物在台北合展案例，目前兩岸建立許多民間機制以及互動平台，「兩岸人民在文物交流領域已經可以順暢進行互動與交流」。