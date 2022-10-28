台故宮證摔破龍紋碗、乾隆青花瓷等3件國寶　傳市價逾6億院長否認

台灣立委陳以信10月28日在立法院爆料，2021年2月國立故宮博物院進行「數位典藏」及清查時，不慎打破清代龍紋碗，故宮院長吳密察試圖掩蓋此事。此外，故宮最近又摔破比青花瓷器，已被故宮秘密處理。台媒指3件文物總價逾25億元新台幣（約合6.11億港元），是1965年故宮在台落成啟用以來，首次打破文物。



故宮院長吳密察在立法院回應證實故宮打破清代龍紋碗，但強調並未隱匿此事。他也坦承，故宮近兩年摔破三件國寶，分別為「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」和「清乾隆青花花卉盤」，對於外傳總價值超25億，其表示「市場價格『遠低於此數字』」。



陳以信說，被打破的「嬌黃釉綠彩龍紋碗」是以嬌黃釉為底，再以綠彩雕刻出雙龍搶珠的精緻陶瓷碗，非常美麗珍貴，珍藏在故宮從來未曾對外展覽。

故宮證實打破文物名為「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」且證實共有三件文物破損。據故宮新聞稿，故宮人員近兩年整理文物時發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損；破損原因疑似是因搬運時碰撞。

今年5月19日整理文物時，在故宮任職超過7年的資深人員因在作業過程中疏忽，致「清乾隆青花花卉盤」從100公分高的工作台掉落地面破損。故宮院長吳密察則強調，當時地板上都鋪有地毯，且該同仁「已經自責到睡不了覺」，具體懲處會再公布。

經政風室調查結果，前兩個案件破損查無人員疏失；今年5月19日打破的「清乾隆青花花卉盤」掉落破損則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。據《聯合報》報道，三件文物價值超過25億新台幣。

陳以信批評，「一件國家珍寶被故宮人員打破了，在事發之後故宮高層打算瞞天過海，想將這件國家級醜聞掩蓋過去。」

陳以信指出，他選擇公開舉報此事，請台灣行政院蘇院長下令徹查，「若此事為真，這會是故宮博物院有史以來第一次打破國寶，必須追查故宮吳密察院長的行政以及政治責任。」

對此，故宮則強調並未隱匿打破文物的事情。針對破損瓷器的修復情況，故宮回應稱，目前第一件「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中，第二件「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，第三件「清乾隆青花花卉盤」待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。

有傳媒詢問，外傳3件文物總價值超過25億元，吳密察則回應，價錢不能說得很精確，但他曾問過相關人員，若參照的數字是外面市場流通的數字，保證價格絕對遠遠低於25億元。

故宮近年觀光收入減少，但在台灣社會卻一再成為輿論熱點。（VCG）

北京故宮院長盼赴台交流 陸委會：樂見兩岸文物交流合作

北京故宮院長王旭東日前接受視像採訪時指出，希望儘快實現（訪台）這個願望，加大雙方學術研究，例如文物的保護修復，或是共同策劃一些文物的主題展。他也指出，甚至也可以利用香港故宮，讓兩岸三地故宮聯合起來策劃一些展覽。

對此台灣陸委會副主委邱垂正27日回應稱指出，故宮文物是國家重要文物資產，「本會一向樂見兩岸文物交流合作」。

邱垂正稱，台灣是一個自由民主開放社會，具有多元發展的文化軟實力，透過兩岸交流合作，有助於傳遞我民主多元文化價值觀，並促進兩岸人民健康有續交流，進而舒緩台海緊張情勢。他也呼籲中國大陸勿讓單純文化交流沾上政治色彩。

他也補充，兩岸在文物領域交流已經相當廣泛、深入，以往也曾經有兩岸文物在台北合展案例，目前兩岸建立許多民間機制以及互動平台，「兩岸人民在文物交流領域已經可以順暢進行互動與交流」。