台灣同志遊行20周年　蔡英文：看似平常意義大　歡迎外國朋友參與

0屆台灣同志遊行今日（29日）登場，遊行隊伍下午從台北市政府前廣場出發。雖然天氣不佳，主辦方預計仍有12萬人參與。民進黨台北市長候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊亦有出席，國民黨候選人蔣萬安則因行程已排定而沒有參加，但強調支持同志的立場。



台灣總統蔡英文在Facebook發文表示，「走了20年，台灣同志遊行，已是東亞最大的同志遊行之一；別人覺得很平常的事，可是對某些人來說，有很大的意義」。她又說：「台灣的國境已經解封，這幾天，在台北的街頭看到不少外國朋友，歡迎你們一起來參與這場盛會，我也要邀請更多外國朋友，都能夠一起來體驗多元豐富的台灣」。

黃珊珊則在Facebook發文表態支持「跨國同婚」，並表示她認為台北市應該可以率先讓「跨國同婚」比照台灣同性婚姻進行登記。她稱，法律有責任讓每個相愛的人都能幸福，而且在全世界通過同婚的地方當中，只有台灣有這樣的限制。

台灣自2019年5月24日起同性婚姻正式合法，創亞洲首例。主辦遊行的台灣彩虹公民行動協會表示，本次以「無・限・性」為主題，期望台灣成為不論任何身份、性別、性傾向或關係狀態的人，都能以自己喜歡樣貌生活的地方。