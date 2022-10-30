梨泰院人踩人｜台女模直擊煉獄：好多人被抬出CPR　如災難片現場

韓國首爾梨泰院昨（29）日萬聖節派對湧入10萬人，爆發大規模踩踏，目前有151死、82傷，遺體一排排躺在路邊，死傷相當慘重。怎料，台灣女模兒安琪竟人也在現場，引來粉絲湧入留言擔心是否有危險。



安琪專職平面模特兒，甚至自創服飾品牌擔任總監，昨（29）日曬出梨泰院萬聖節派對活動照片，現場密密麻麻的人潮，讓她IG限時動態寫下「我根本不用走，跟著殭屍各種鬼推著走就好」，可見人潮相當擁擠。

台灣女模兒安琪昨日也在梨泰院現場。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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怎料，昨日晚間就爆出踩踏致死意外，讓不少粉絲湧入IG、Facebook關心。對此，安琪趕緊發文報平安，並還原當時狀況說，照片都是28日所拍攝，昨日她深夜10點多到現場後，結果一出地鐵站，竟發現人潮比前一晚多了3倍，便想轉身回家了。

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不過，安琪在離開前，先到梨泰院一家咖啡廳借廁所，怎料她從樓頂往下看直擊「好多人被抬出來在地上CPR（心肺復甦術），畫面很驚悚，真的很像災難片現場」，她當時還以為是餐廳一氧化碳外洩之類。

安琪表示，當時傷亡消息還沒傳出來時，還有很多不知情的韓國人持續從塞滿的地鐵裡出來，但她當時只想盡快跟著路線離開現場，走了好幾公里，網絡才終於通了，「祈禱傷者不要再持續上升。」

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