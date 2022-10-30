韓國梨泰院人踩人｜台北大巨蛋人流安全再掀討論　柯文哲：有信心

韓國首爾梨泰院昨晚舉辦萬聖節派對發生大規模死傷意外，已知造成150多人死亡。在台灣，台北市長柯文哲30日表示，大型工程的試營運計劃一定要有逐步加壓測試，以大巨蛋為例，剛開始不能舉辦最大規模活動，壓力測試一步步上來，要有標準作業流程（SOP）。



柯文哲說，舉例台北藝術中心有3個廳，市政府花了半年時間在做壓力測試，一開始先停車場、戶外平面，再來是3個場館。他再以各界關切的大巨蛋為例，本來他的計劃是，在核給使用執照之前，大巨蛋要先交給市政府試營運計劃，當中要有逐步加壓測試。

他說，對方大約在1年前，拿出大巨蛋開幕的第一場要做大聯盟賽事，被他否決，一開始不能夠做最大規模，一定要做壓力測試，一步步上來，這是要依標準作業流程，「大巨蛋我是有信心，別人我就不知道了。」

台北大巨蛋曾因未按圖施工引發公共安全疑慮。（陳鄭為攝）

另外，針對民進黨台北市長候選人陳時中以梨泰院踩踏事件，影射台北大巨蛋的公共安全審查問題，無黨籍候選人黃珊珊30日表示，大巨蛋與梨泰院狀況完全不同，綠營要做影射非常不智，因大巨蛋都經過層層把關，內政部也都通過，請民進黨不要魚目混珠。

針對陳時中提到大巨蛋除了防火疑慮，未來交通疏解也可能會有疑慮，黃珊珊表示，當初大巨蛋的容留人數從13萬變成5萬9833人，就是考慮疏散問題。