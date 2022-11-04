台灣疫情｜增逾2.7萬宗確診多74死　食藥署：高端疫苗保護力超90%

台灣的新冠疫情持續，周五（4日）新增27547宗本土個案，當中包括158宗中、重症個案；另再多74人染疫身亡。



指揮中心表示，新增的本土個案以新北市的4785宗佔最多，其餘包括台中市3747宗、高雄市3638宗、桃園市2787宗、台南市2503宗、台北市2479宗、彰化縣1380宗、屏東縣900宗、新竹縣717宗、雲林縣645宗、苗栗縣606宗、新竹市598宗、嘉義縣574宗、南投縣483宗、宜蘭縣425宗、基隆市355宗、嘉義市346宗、花蓮縣295宗、台東縣163宗、金門縣75宗、澎湖縣36宗、連江縣10宗。

指揮中心指出，新增的74宗死亡個案，為36宗男性、38宗女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，大部分具慢性病史，44宗未有接種3針以上新冠疫苗。

另外，衛福部食藥署周四（3日）宣布，高端疫苗經專家認同具有疫苗保護效益。對比其它三款新冠疫苗，保護中重症的效力，接種三針阿斯利康疫苗效力為65.9%、三針莫德納為87.4%、三針復必泰為95.8%、三針高端為91.4%。保護死亡的效力，高端疫苗效力高達90.3%，僅次復必泰。