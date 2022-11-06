警破「台版柬埔寨案」　61人遭囚禁3人虐打致死　首腦等17人被捕

台灣新北市警方日前破獲「台版柬埔寨案」。

警方查明，詐騙集團以求職名義誘騙求職者上門，61人被囚禁在社區住宅內，期間遭到暴力毆打，其中3人不堪虐打死亡，被詐騙集團成員運到山區棄屍。目前，警方已拘捕包括詐騙集團首腦等17名疑犯。



台灣傳媒報道，淡水警方早前接獲市民報稱其兒子北上求職後音訊全無，懷疑遇到求職詐騙。警方循線前往轄區一處社區住宅，當場拘捕8名疑犯，救出26人，其後在桃園中壢詐騙集團的據點，再拘捕8名疑犯，救出32人。

警方拘捕多名詐騙集團成員。 （聯合報）

警方發現，詐騙集團透過Facebook、Instagram等社交平台或發送簡訊徵才，以小額放款、租借存摺帳戶等方式誘騙受害者上門，待他們交出存摺、證件後就軟禁。受害者會被人用手扣、腳鏈限制行動，若反抗或不聽從指示即遭毆打、凌虐。

受害者稱，原本是到汽車旅館、酒店面試工作，後來被帶往詐騙集團據點，一入門就被人搜刮財物，口中被塞上毛巾不准談話，並鎖上手扣、腳綁束帶。他們憶述，2、30人被囚禁在僅5坪（約177呎）的房間，環境極為惡劣。只要有人交談，負責監控的詐騙集團成員就會以棍棒、匕首、鎮暴槍、電擊棒、手指虎等毒打受害者。

警方初步查出，詐騙集團每天僅向受害者提供一餐，他們涉嫌在即食麵中落藥，以第三級毒品FM2讓受害者昏昏欲睡，難以逃脫。

警方查明，10月中旬，38歲黃姓男受害者從詐騙集團位於桃園的據點墮樓身亡，被棄屍在南投日月潭山區，日前已尋獲遺體，有待解剖釐清死因。

10月底，患有糖尿病的45歲黃姓女子，和57歲林姓男子被詐騙集團凌虐至死，遭棄屍龜山山區，日前已尋獲遺體，今日（6日）在桃園市殯儀館解剖，送驗釐清死因。

陳樺韋落網時推諉卸責。（聯合報）

《聯合報》報道，警方在淡水破獲以34歲呂政儀為首的據點，又在桃園中壢破獲21歲張家豪為首的據點。兩人的手機對話顯示，詐騙集團幕後首腦、綽號「茶董」的陳樺韋涉嫌下指令、管理兩個據點，傳訊息要求成員落藥施虐。

11月4日，警方已上門拘捕陳樺韋，後者拒認害死3名受害者，辯稱自己只是集團高層，並非首腦，僅聽從指示負責兩個囚禁據點，要求共犯管好受害者，

警方先後逮捕17名成員，至今已有13人羈押禁見、一人交錢保釋、另兩人因未成年移送少年法庭。陳樺韋昨夜遭檢警羈押，士林地方院院今日下午召開羈押庭。