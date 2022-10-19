「越南林志玲」被指與台灣老公用直銷app吸上億台幣　受害者提告

有「越南林志玲」之稱的海倫清桃，近來被控與台灣老公黃景裕利用APP吸金上億元，但卻無法分紅，因此決定聯合其他受害者提告。



據「鏡週刊」報道，受害者表示今年初海倫清桃、黃景裕夫妻，宣傳一款APP能夠有陌生人配對功能，還能幫助企業業績成長，找人才，若是花3萬5千元可開通VIP會員，就能無限次數使用，而且可以獲得分紅。

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但是後來發現APP只是不斷要人找下線，根本就無法分紅，就像是直銷一樣，之後更發現投入的錢都是匯到黃景裕的私人帳戶，打客服專線，接電話的人則自稱是黃公司的總經理兼股東。

受害者又上網調查發現，海倫清桃、黃景裕都是某直銷商的成員，該公司的領導人曾有違反《公平交易法》前科，因此擔心投資的錢會討不回來，所以決定要提告。

對此，黃景裕則表示公司是他一人獨資，因此投資的錢是匯入他的帳戶，若是投資人有問題與意見，一定會退款。

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