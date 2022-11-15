習拜會｜台總統府：民主自由不妥協　兵戎相見絕不是兩岸選項

中美元首在11月14日，印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會期間會晤。在台灣，總統府發言人張惇涵晚上表示，台方對美國總統重申美國政府的一貫政策，並反對片面改變現狀和破壞台海和平穩定的行為表示欣見，這也再次充分展現台海的和平穩定是國際社會的共同期待。



張惇涵強調，台灣的立場是持續站穩「四個堅持」、持續強化「四大韌性」，「我們的立場很堅定，就是國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項。而維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任」。他又指，總統蔡英文執政以來遵守承諾、維持現狀，遇到壓力不屈服、得到支持不冒進。國際社會近年未曾把台灣當作破壞現狀的一方，而是愈來愈將台灣的民主與安全，視為國際秩序和平穩定的關鍵。

張進一步稱，台灣人民會堅定守護自由民主的普世價值，堅定守護台灣民主自由的生活方式。作為國際及區域負責任的一員，台灣將持續與理念相近國家緊密合作，維護台海及印太地區的和平穩定與繁榮發展。

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14日，中國國家主席習近平及美國總統拜登首次面對面會晤，歷時逾3小時。拜登會後見記者表示，他在會談期間表明，美國對台政策沒改變。他說：「我說得很清楚，我們希望看到兩岸問題和平解決，所以永遠不必這樣（指爆發與台灣有關的衝突）。」他稱與習近平談及台灣時，他確信對方完全明白他在說什麼。

另一方面，據中國外交部，習近平指出，中美關係不應是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。他稱寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮，雙方應正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。他高度重視拜登有關「四不一無意」的表態，中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。他表示，雙方應堅持互相尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿着正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。他指遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。

習近平又強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。他指解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政，維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。他說任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！他指中方希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容，希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。他稱拜登多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具，希望美方將這承諾落到實處。