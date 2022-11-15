習拜會｜中美會後表述　七大差異見分歧

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）於昨日（14日）在印尼的巴厘島舉行會談，歷時逾3小時。這是兩人首次面對面會晤，會後雙方均形容對話坦誠。然而，會後美中發出的通稿卻反映出，兩國對會談的表述和之前拜習通話一樣，差別的地方仍然不少。



習拜會後的兩國聲明均表明，兩國元首同意，雙方要保持戰略溝通，開展經常性磋商；雙方就開展兩國公共衛生和糧食安全對話合作達成一致；同意用好中美聯合工作組，推動解決更多問題。

不過，從兩國會後發佈的會議通稿可以看出，綜合來說雙方不論在台灣問題、人權、技術和貿易等關鍵問題上持續存在分歧。以下將重點列出中美的幾點差異：

習近平表示中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。(AP)

1.中美關係

中方的聲明指出，習主席表示「中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。」他重申中美關係不應該是「你興我衰的零和博弈」，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

而美方的聲明則指，美國將繼續與中國進行激烈競爭，並與全球的盟友和夥伴協調努力，但這種競爭不應轉向衝突。

2.中國體制

中方的聲明提到，總統拜登在會上表示，美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制。中方的聲明還強調了習近平回應美方有關「民主對抗威權」的說法。習近平說，美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情。中美相處很重要一條就是承認這種不同。

不過，白宮的聲明中沒有提到中國體制問題，也沒有「民主對抗威權」的相關陳述。

3.經濟脫鉤

中方的聲明提到經濟脫鉤的問題，還強調拜登在會上表示美方也無意尋求同中國「脫鉤」及無意圍堵中國。不過，美方的聲明中沒有提到任何有關脫鉤的問題。

另外，中方的聲明還強調了貿易和科技問題。習近平在會上表示，打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鉤斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己，並重申「反對把經貿科技交流政治化、武器化」。而美方的聲明則強調，拜登提出了美方持續關注中國非市場經濟的做法，因這些做法損害了美國以及世界各地的工人和家庭。

中美兩方的聲明均有提及俄烏戰爭。(AP)

4.俄烏戰事

中方的聲明提到，習近平在會上表示，中方高度關切當前的烏克蘭局勢，並將繼續勸和促談，支持並期待俄烏雙方恢復和談。但聲明沒有提及反對俄羅斯使用核武。

美方的聲明則說，總統拜登和習主席在會上「重申了他們的共識，即核戰爭永遠不應該打，也永遠不可能贏，並強調他們反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器」。

5.台灣問題

白宮發佈的通稿中強調，拜登在台灣問題上警告習近平，美方「反對任何一方單方面改變現狀」，還警告說反對中共對台灣的「脅迫性和日益侵略性」的行動，這些行動破壞了台海兩岸和更廣泛地區的和平與穩定，並危及全球繁榮。美方的聲明只提到拜登在會上闡述了美國的「一中政策」沒有改變。

中國外交部的通稿則絲毫未有提到美方的警告，而是強調台灣問題是「中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，屬中國的內政。希望美方言行一致，恪守一個中國政策。中方的通稿還提到，拜登在會上說，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」。

6.朝鮮問題

美方的聲明提到，拜登對朝鮮的挑釁行為表示關切，並指出鼓勵朝鮮採取負責任行動符合國際社會所有成員的利益。拜登當天在新聞會上也說，他向習近平明確表示，中方有義務試圖向朝鮮表明不應該進行遠端核彈道導彈，否則美方將不得不採取某些行動，並採取更多的防禦性行動。

中方的聲明則沒有提到朝鮮問題。

拜登表示美方持續關注中國非市場經濟的做法，因這些做法損害了美國以及世界各地的工人和家庭。(AP)

7.人權問題

美方的聲明強調，拜登在會上對中國在新疆、西藏和香港的做法以及更廣泛的人權表示關切。而中方的聲明則表示，習近平指出，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求，惟沒有提及美國對中國人權的關注。

從上述的分歧顯示，雖說此次會晤是兩人對兩國關係真正有建設性談判的開始，但中美仍舊各自堅持的自身的立場，有專家表示是次的習拜會的形式意義大於實質意義，難言有效解決紛爭的效益，更無法藉此來扭轉關係惡化的趨勢，相信短至中期內兩大國之間仍會維持對抗的格局。