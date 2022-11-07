九合一｜陳時中被指與人妻十指緊扣且摟抱　要求撤除照片並道歉

台北市議員徐巧芯11月6日晚間無預警上載出數張照片，畫面中民進黨台北市長候選人陳時中餐敘完喝的微醺，與一名女子十指緊扣且摟抱，立刻掀起議論。



對此女子身分曝光，且其丈夫也在一旁，該場餐敘主辦方、紙風車文教基金會執行長張敏宜跳出來還原現場，痛批徐巧芯「請停止人身攻擊！」

即睇徐巧芯分享的照片及陳時中方面的回應：（按圖了解）

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徐巧芯11月6日晚間在Facebook發文，晚間6點多，陳時中一行人現身台北某間頂級粵式餐廳，用餐的包廂更是餐廳內最大的VIP包廂，一晚最低消費要價台幣8萬（約港幣2萬元）。沒想到餐敘後陳時中被目睹喝的醉醺醺，疑似與另一名女子十指緊扣、並用力摟着女子，批陳時中「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。

據了解，今日這場活動為紙風車文教基金會董事會活動，當時陳時中喝的微醺後走出餐廳，摟抱的是北市聯醫松德院區副院長李雅玲，跟在一旁身穿藍色襯衫的男子正是其丈夫丁金聰，另外沒有拍到正臉的藍衣男子則是現任紙風車劇團團長任建誠。

照片曝光後，紙風車文教基金會執行長張敏宜跳出來還原現場，當天是長輩宴請好友聚會，丁金聰及其妻子李雅玲受邀與會，陳時中則是餐敘尾聲才前來，向與會好友致意。畫面中大家都在場，那是公開場合，指控徐巧芯「文中不實的影射揶揄對李雅玲非常不公平，請停止人身攻擊。」

對此陳時中競辦稍早也作出回應，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此，需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？要求立刻撤除照片並對相關當事人道歉。

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