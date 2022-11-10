九合一大選｜窗戶都是彈孔！台南市議員候選人服務處遭掃射30槍

台南市學甲區市議員候選人謝財旺服務處，11月10日凌晨遭不明歹徒持槍掃射30槍。所幸，當時服務處無人在場，無人員傷亡。但鐵門卻被打得佈滿彈孔，如同蜂窩。連服務處裡的神像都被打爛。



據了解，台南市學甲區市議員候選人謝財旺服務處也是女兒謝舒凡議員候選人競選總部，謝財旺的女兒今年代表民進黨參選該區議員。

警方獲報後前往，發現為制式槍枝彈頭，由於已經接近台灣九合一大選時刻，歹徒針對候選人犯案，警方已組成專案小組追查。

據台灣警方表示，歹徒在掃射議員服務處前，騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，從圍牆外向建物開槍，警方初步採證找到58枚彈殼，由於是深夜，科技公司無人傷亡。台媒指，該科技公司是民進黨中執會中執委郭再欽的公司。

台南市警察局局長方仰寧表示，初步鎖定一名有重大刑案前科的特定對象循線追緝中，盼能以車追人，儘速拘提嫌疑人到案，至於犯案動機與三方間的關係，要等嫌疑人到案後才能進一步釐清，目前任何線索都不會放棄，也會深入調查。

2022年九合一選舉將在2022年11月26日舉行，本屆選舉是總統蔡英文自2020年5月20日連任後的首場全國性選舉，被外界視為是蔡英文第二任期期中考，也是2024年總統大選前哨戰。