台立法院孫中山遺像被砸破洞已補　國民黨：感謝畫師免費修復

台灣立法院懸掛的孫中山像，在今年5月被國民黨立委丟擲水杯砸破。

《聯合新聞網》今日（15日）報道，目前畫像已修復。修補畫家為以鄭成功與荷蘭對戰歷史畫而知名的畫家楊炳輝。



今年5月30日，台灣立法院處理前總統陳水扁國務機要費除罪化的修正草案時，國民黨、民進黨立委爆發數波衝突。懸掛在議場正中間的孫中山遺像遭國民黨立委丟擲水杯砸破，造成孫中山衣服前襟處有一個巴掌大小的破洞。

台灣立法院懸掛的孫中山像，在今年5月被國民黨立委丟擲水杯砸破。（網絡資料圖）

時隔半年，今日台灣立法院開會可見，破洞已被修復填滿，而且遺像顏色也更加鮮亮。此次是畫家楊炳輝透過台灣抗日家屬協進會向立法院提出願意免費修補，認為孫中山畫像「破破爛爛不成體統。」

據報道，畫像受損後立法院曾找專家評估希望進行修復，可能花費百萬新台幣、耗時一年以上；且期間民進黨不讚成修復想撤下畫像，國民黨則致歉稱「該賠就賠」，兩方爭論不休，未達成共識。

楊炳輝上周六（12日）在Facebook發文表示，立法院幾經協商，終於定於12日開始修復，當天也正是孫中山誕辰紀念日，是「冥冥之中的安排」。他檢查遺像時發現，上面不僅積了厚厚的一層灰，而且大大小小凹洞有數十個。遺像上還有過去修補的線頭、膠帶等痕跡，「實在慘不忍睹」。目前花費兩日暫時完成大致修補工作，待顏料乾透後，才能完全再加新顏料修復完成。

國民黨曾銘宗今日在記者會對楊炳輝表達感謝，「非常謝謝楊炳輝把孫中山遺像修復到完美如初，甚至更漂亮。」並稱這次修復完全是楊炳輝的義舉，對其精神表達敬意。

據悉，台灣立法院懸掛的孫中山畫像由知名畫家陳紫山繪製，距今已超過60年。台灣《宣誓條例》第5條規定，所有政府人員就職時，需肅立向「青天白日滿地紅旗」和孫中山遺像宣誓。