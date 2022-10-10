他明明叫孫文號逸仙　為何世人總稱他「孫中山」？揭名字真正由來

許多人可能不知道，偉大的革命先行者孫中山的本名其實不叫「孫中山」，他終其一生也從來沒這麼自稱過。



但後人總是這樣稱呼他，而不是本名「孫文」，就連官方也不例外。

以前台灣政府為了紀念孫文，台灣有非常多以「中山」為命名的地方。除了有台北市中山區，還有中山國小、國中、高中、大學，軍隊裡室內集合的地方叫做「中山室」，全台更有142條「中山路」。

為什麼會有這樣的現象呢？其實這個名字的背後大有玄機！

一個圖輯看清最終「孫中山」脫穎而出真正原因（點圖放大閱讀）：

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孫文到底叫什麼？

孫文出生於清末，在那個時代，命名的方式、規矩非常複雜，就像國文課本上的作者一樣，有名、字、號等不同的稱呼。他在孫家族譜上記載的名字是孫德明，幼時的小名則是帝象，因為親人在他出生後沒多久，就去了故鄉的北帝廟（玄天上帝廟）拜契，讓他成為北帝君的「契子」以求護佑，並不是為了當皇帝才取了一個這麼霸氣的名字。

而孫文則是他去上學後，學堂的老師為他取的「訓名」，老師幫他取了名後順便也取了字，通常名和字之間的關係是相近或相反的，老師將他的字取為「載之」，馬上就能聯想到韓愈所說的「文以載道」，可說是寄託了很高的期望呢！

而許多國外的翻譯將孫文的名字翻譯成「孫逸仙」，則是他的「號」，字、號大多時候是別人稱呼時會用的，因為在以前直呼別人的姓名是不禮貌的。而「逸仙」也不是他一開始就取下的號，而是在他18歲那年在廣州受洗時，領了教名為「日新」，是取自《大學》之中的「苟日新，日日新，又日新」之意，牧師依「日新」之粵語諧音所改成了「逸仙」。

另有趣的是，滿清政府在公文中提到孫文時，會把他的名字寫成「孫汶」，這並不是寫錯字！在清朝政府的習慣中，犯人的名字通常會加上水字旁部首以視為江洋草莽大盜。

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「孫中山」到底怎麼來的？

有人以為，「孫中山」這個名字是因為他的故鄉叫中山，但事實是相反過來的。孫文出生於廣東省廣州府香山縣翠亨村，1925年國民政府為紀念孫中山逝世，便把其家鄉改名為中山縣，發展到今天的中山市。

要知道在清末時，革命黨人為了擺脫通緝或隱蔽身分常常用化名活動，孫先生自然也不會例外，又因為他待在日本的時間較長，比較常用的都是日本化名，「孫中山」就和他其中一個日本「中山樵」有大大的關係。

1896年，孫先生探訪完日本眾議院議員犬養毅後決定留在日本，要投宿旅館時，掌櫃不知道孫先生是中國人，要求他在出宿泊帖上署名。跟在他身旁的平山周想起剛剛經過的日比谷中山侯爵邸，於是就在姓氏欄填上「中山」，這時候孫先生突然搶走他手上的筆，在名字欄填上「樵」，並跟他說：「此乃中國山樵之意也」，自稱為中國樵夫。

「中山樵」既然是化名，那為何後來大家又會稱他「孫中山」呢？對此，世新大學人社院院長、長年研究中國近代史的李功勤教授解釋，1903年，當時一位革命派人士章士釗翻譯了孫中山好友宮崎滔天的著作《三十三年之夢》（中譯版名為《大革命家孫逸仙》）。在書中，他把孫先生本姓的「孫」和化名中的「中山」連用，從此「孫中山」這個名稱開始廣為流傳，也被當時的革命黨人士所採用。而當時的革命黨人士，也可以說是「中國國民黨」的前身，國民黨全面掌權後，「孫中山」也從此成為中華民國國父的官方認證的名稱。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：國父明明叫孫文、號逸仙，為何世人總稱他「孫中山」？一段秘史，揭開這個名字的真正由來】