台中貨櫃發現金髮脫水女屍　46年開港首見　警方：41歲美籍女子

台中港32號碼頭貨櫃場11月16日在一個上月底自美國洛杉磯運抵台灣的紅色貨櫃內發現一具金髮女性遺體，已經腐爛，身上沒有明顯外傷。警方依據死者身上皮夾內證件，確認是41歲美國籍堪薩斯州女性。



警方表示，遺體腐爛出現屍水，研判已死亡20多天，不排除女子在美國因不明原因進入貨櫃，漂流沒幾天就死亡。全案依不明死亡案規定處理，並將請美國在台協會（AIT）協助聯繫家屬到台指認。



台中港務警察總隊中突堤中隊指出，11月16日下午接獲報案，一只貨櫃上月裝貨運到美國洛杉磯，22日再空櫃出發回台灣，16日下午2點卸載於台中港32號碼頭貨櫃場，工作人員打開檢查時，發現裡面竟有死亡女子，立即報警。

台灣警方表示，女屍衣著完整，遺體被發現時已腫脹變形、流出屍水。遺體一旁放著隨身背包跟皮夾，據皮夾內身分證件，死者疑為美國堪薩斯州41歲女子。

台灣警方指出，這是台中港開港46年首次貨櫃裡發現女性遺體的案件，過去更從未遇過這種涉外案件，「美國人死在空貨櫃中，由貨櫃輪運抵台中港才被發現」。

據發現遺體的長榮工作人員表示，打開貨櫃時惡氣撲鼻；警方透露，死者遺體旁僅有證件、飾品等物，沒有食物、水，但貨櫃內有女子走動的跡象，目前警方將追查女子是如何進入貨櫃。

(翻攝東森新聞雲)

資深員警研判，女子不排除想偷渡，躲在貨櫃裡，因缺乏飲食餓死。或是有人加害該女子將她鎖在貨櫃裡，貨輪長時間橫渡太平洋抵達台中港成為一具屍體。不過他也指出，偷渡客通常是多人行動，一般會挑選航程較近的鄰近國家，研判遇害可能性較大。目前遺體運抵台中市立殯儀館，警方依不明死亡案規定處理。

台中地檢署檢察官鄭珮琪17日上午10時許，偕同法醫及台中港務警方進行初步相驗，發現該具體的長榮工作人員協助。

台媒指，有疑似是該美籍女子FB頁面被找出，自稱開設清潔公司，最後一篇公開貼文停留在2017年。圖片是張「枷鎖天使」，一對翅膀被鐵鍊捆綁於骷髏頭旁。另外，有網民貼出疑似是女子生活照，照片中與死者有多處相似，不過因遺體已經脫水，檢警表示，將進一步釐清身分。