老來得桃花？浙江婦吃麵被陌生男雙目緊盯　後來始知對方救她一命

早前，來自浙江紹興諸暨的婦人朱大姐出外就餐，詎料被隔壁桌一名陌生男子一直盯著看，之後男子還搭訕她，更關注起她的相貌來。難道老來有桃花？其實，這名陌生男子是一名醫生，而他之所以盯著朱大姐看，是因為看出對方可能有病。果不其然，一查之下，朱大姐心服口服，得知原來自己遇上了救命恩人。



事發於上月底，朱大姐與外孫到一間麵館吃麵時，遇上諸暨市人民醫院神經外科主任趙明。當時未表明身份的趙明先是一直盯著朱大姐看，隨後上前跟對方閒聊起來，更突然問她這幾年相貌是否變了。朱大姐聽後感到非常訝異，心想這個陌生人到底是何方神聖，是不是「睇相佬」。這時，趙明終於表明了身份，籲朱大姐相信他，最好去醫院檢查一下，還留下了自己的聯繫方式。

朱大姐將信將疑，遂到杭州做了一個專科檢查，結果經過磁共振後，果然確診了生長激素垂體腺瘤，令朱大姐佩服得五體投地。

對此，趙明表示，當日吃麵時，他就注意到朱大姐面容異於常人，其嘴唇、鼻子特別肥厚，額骨尤其突出，手指看上去很粗大，皮膚也粗糙，與生長激素垂體腺瘤的症狀十分相似。他坦言，自己對於要不要上前提醒對方一度很糾結，因他們素昧平生，搭訕顯得很冒昧，但最後出於醫生的職業本能還是上前詢問對方是否患有糖尿病，最後其推測在得到肯定的回答後獲得證實。

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「他在救我的命！」做完檢查後，朱大姐主動聯繫上趙明，並在本月初來到諸暨市人民醫院神經外科應診。她表示，自己已經好幾年沒有照過相，此前一直以為是糖尿病令面容改變，未料是因為腫瘤。幸好，經過手術和住院治療後，朱大姐的病情已有所好轉。

對於生長激素垂體腺瘤，趙明解釋，其雖然屬於良性腫瘤，不會即時致死，但一旦發現還是要及早接受治療，因心臟、肝臟、脾臟等器官都會出現增生的情況，很大程度上影響患者的壽命。