大S訴請查封汪小菲在台資產　汪：不想幫大S繳電費

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲再生齟齬，近日傳出大S指控汪小菲自今年3月起未再履行離婚協議，也沒有支付生活費用，至今已積欠超過新台幣500萬元，大S因此向台北地方法院聲請強制執行，此舉也讓汪小菲在台資產有一部分遭到查封。

台灣女星徐熙媛（大S）2021年11月與前夫汪小菲離婚，並於今年3月份無預警宣布，與20年前舊愛、韓星具俊曄再婚，兩人目前共同定居台灣，但大S與前夫汪小菲之間的負面新聞，並未因雙方離婚而有休止。根據台媒報導，大S與汪小菲離婚時，在法官調解下曾簽訂和解離婚協議，雙方也就近新台幣10億元的家產達成分配協議，並由汪小菲支付大S每月數十萬的生活費。

目前一對子女都跟隨大S生活。（大S微博圖片）

但報導稱，自大S今年3月再婚後，汪小菲即停止交付生活費，至今已積欠超過500萬元，讓大S氣得向台北地院聲請強制執行，據傳因為事證明確，法院裁決，汪小菲在台灣的部分資產將被查封，名下的S Hotel等不動產或是股權都可能被拍賣。

報導透露，汪小菲未按時支付生活費可能有兩個原因，其一是認為大S已經和具俊曄結婚，應該就不需要由他來支付相關費用，其二則是2人因為疫情分隔兩地，汪小菲因故無法及時匯款，並非故意拖欠生活費。

消息曝光後，汪小菲11月21日也在微博發文，「我，汪小菲，被你們鏡週刊，蘋果抹黑多年，你們的老闆黎智英已經作為漢奸進去了。我對家人毫無保留！過去一年的匯款記錄我都有，只是我現在不想再給他們交電費了！仁至義盡，現在還要逼我，你們最後害的不是我，非要逼我？」語氣相當氣憤。

引述台媒報導，另有知情人士透露，汪小菲在台灣仍有存款，應該足以支付大S的生活費，不需要走到拍賣資產藉此抵償的地步。