汪小菲疑違反離婚協議欠天價贍養費　被大S一張紙查封在台資產

大S與汪小菲協議離婚滿一年，就傳出汪小菲積欠超過500萬台幣的生活費用，違反離婚協議，被大S向當地法院聲請強制執行，在台的存款與資產被查封，而這一切都歸功於大S協議離婚時的神佈局。



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據台媒「鏡週刊」報導，大S離婚時找了知名台灣律師賴芳玉，並遵循先前賴芳玉為張清芳、福原愛安排的離婚模式，先在法庭外由律師協商財產等協議內容，達成共識後再告進法院，在法官的見證下雙方簽下調解筆錄，而這份筆錄的效力就等同判決書，法院會將筆錄寄到戶政事務所，然後雙方就可以利用網路申辦，線上辦理離婚手續。而且這樣只要地方法院一審終結即可，官司不用打到三審判決確定。

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這份調解筆錄日後如果有一方違反，另一方就可以聲請法院強制執行，不必再耗費時間打官司，因此外界認為這是大S的離婚神佈局，汪小菲如不想讓在台資產被查封，就只能乖乖付錢，或是另打官司要求重新訂協議。

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率先參觀一下具俊曄家的客廳及飯廳部分：

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再參觀一下具俊曄家睡房、衣帽間及洗手間：

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