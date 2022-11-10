汪小菲爆喊感謝大S具俊曄！出苦肉計成功轟動微博　網民卻唔收貨

汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後，2人感情生活一直都是外界關注的焦點，而大S和南韓歌手具俊曄閃婚後，第二春的生活幸福美滿，反觀汪小菲卻多次被爆婚內出軌25歲女星張穎穎，且身邊還不只張穎穎一名女伴，頓時掀起全網撻伐。不料，汪小菲日前竟在直播中哭訴很想在台的家人，說到激動之處時還忍不住眼泛淚光，意外掀起熱議。



【相關圖輯】汪小菲被直擊與小14歲女星十指緊扣 大陸狗仔隊：你就承認吧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

汪小菲經常會透過直播帶貨、分享生活日常，沒想到他日前竟突然表示非常想念遠在台灣、和大S一起生活的家人，想到對方如今已長得快要150cm了，也感謝大S和具俊曄將家人照顧得那麼好。雖然如今不能見面，但汪小菲也分享思念家人時的舉動：「我每天想到的時候，我就抬頭看看天上的雲彩，我覺得她也在看我。」

【相關圖輯】台灣記者葛斯齊大爆汪小菲出軌鐵證 兩張相揭私生活極混亂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

由於台、陸兩地出入境仍需隔離，汪小菲也無奈透露：「我可以接受，但是隔離了5次，這種幽閉恐懼症給我帶來的恐懼，挺難的。」不過，由於汪小菲先前爆出是婚內出軌在先，因此如今即使使出苦肉計，仍不被大部分網友接受：「沒事，跟穎穎再生個」、「現在消費不了前妻，又靠女兒來引流量，真無能」、「KTV狂歡摟小三的時候想嗎？」

【同場加映】大S再婚│盤點圈中閃婚例子 多對夫妻至今依然相親相愛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

延伸閱讀：

紙袋變成「麥當當」3字！她驚喊「麥當勞竟是玩真的」 網友嗨翻揭真相

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】