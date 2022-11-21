台灣「抗議天王」柯賜海猝逝享年66歲　「馬英九還我牛」成絕響

在台灣社會有「抗議天王」稱號的柯賜海，11月21日驚傳猝逝。台北警方21日上午8時許接獲通報，台北市北投區建國街一處公園籃球場旁車內有人倒臥、沒有動靜，警員上前查看後，赫見該名男子就是柯賜海，且他已肢體僵硬、確認死亡，享年66歲。詳細死因還有待進一步釐清。



據了解，柯賜海患有柏金遜症，健康狀況大不如前，近日還跌倒2次，其胞姊還有前往關心，本想將他強制送醫，但當時柯賜海的血壓、脈搏都正常，因此並未將其送往醫院，孰料21日早竟被人發現陳屍車內。

近年少有曝光的柯賜海，過去時常會在突發新聞的受訪當事人背後高舉抗議看板，透過文字內容表達自身訴求，因此台灣輿論給了他一記「抗議天王」的封號。隨著柯賜海驟逝消息傳開，台灣網絡論壇一片哀悼，嘆息「一代抗議大師就這樣走了，RIP」、「台灣的舉牌抗議當背景，應該是他首創的。」

柯賜海在輿論火紅之時，曾是另類的媒體寵兒，也一度登上知名節目《康熙來了》。（影片截圖）

柯賜海在1990年代末期涉及多宗官司，他當時為了抗議台灣司法不公，開始現身許多新聞採訪現場，並在受訪者背後高舉抗議看板，藉此表達自己的訴求。最為台灣社會熟知的標語即是柯賜海多次且多年高舉「馬英九還我牛」的抗議看板，起因是馬英九時任台北市長，台北市政府曾經將柯賜海的牛給沒收掉，讓柯賜海不滿，因此多年抗議大喊「馬英九還我牛」，這句話一度還成為台灣網絡流行語。

柯賜海生前總是自稱出身台南望族，曾對媒體表示因為家族土地重劃獲數千萬資產，隨後也投身「法拍屋」的投資，手段變化多端，如刻意放置流浪狗於法拍屋標的，意圖讓其他競爭「知難而退」而引起爭議。但也由於個人行事作風鮮明，柯賜海在2000年代成為台灣媒體追逐與社會輿論茶餘飯後的標誌性素人之一，除了上遍各大綜藝節目，柯賜海也曾參選花蓮縣長、台北市長、立委，但都以敗選退場。

2019年，有媒體直擊柯賜海睡在台北陽明山公共澡堂，當時他深受柏金遜症之苦，身形佝僂、說話結巴，健康已明顯惡化，但否認自己無家可歸。隨著柯賜海猝逝新聞獲得證實，有台媒21日循線採訪柯賜海胞妹，妹妹僅回應稱「你們記者只寫我哥哥壞的，好事都不寫，他就是被法院跟媒體害死的」。