離婚｜面對汪小菲指控　拆解大S聲明稿策略　3招應對氣上心頭前度

對付正在氣頭上的汪小菲，徐熙媛（大S）發表了聲明，表示：此生不出惡言。但面對已經失控的汪小菲，這樣冷靜的發言會奏效嗎？



前幾天汪小菲才在直播中感謝大S「把家人帶得這麼好」，看起來大氣體面，還以為風雨漸過，沒想到底下才是暗潮洶湧。

據報道，自從大S今年三月風光再婚以後，汪小菲就停止支付家人的贍養費，當初在離婚協議中談妥每個月支付大S每個月數十萬（台幣，下同）贍養費，或是因為一口怨氣，也有一說是因為疫情，但不論如何，至今已欠逾500萬，讓大S一狀怒告上法院。

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汪小菲抱怨文，失控12連發

截至11月11日晚間，汪小菲一共發出12篇抱怨文，從台灣媒體，到小S到徐媽媽，都被點名謾罵。

其中他更稱大S是「窩囊廢」、小S容是「踩着姊姊上位的惡魔」，遠扯小S長期服用安眠藥，還暗指小S婚姻狀況出問題。瘋狂的言行都讓外界傻眼。連媽媽張蘭都在帶貨直播中暗暗幫腔。

此舉讓汪小菲微博湧入許多網友。底下網友紛勸：「少喝點吧哥」、「一個男人說話不過腦子…」、「別到最後又各種道歉」。

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大S發聲明稿：此生不出惡言

大S今晚也終於忍不住發了聲明稿。說到：「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。」

她在聲明稿中坦承，當初是自己主動提出兩方緣分已盡，希望能好聚好散。

曾因為祝汪小菲「過得比我好」而獲得體面離婚典範的大S，這次聲明稿中也帥氣地說：「雙方離婚時，曾保證此生不出惡言，也說到做到」。

對於汪小菲情緒性的發言，大S也提醒：「勿情緒性發言而觸法。」最後，還不忘獻上祝福「祝麻六記生意興隆。」

大S聲明稿

對付情緒腦的人，你該怎麼做？

對付正在氣頭上的人，需要非常有技巧。弄得不好對方可能會惱羞成怒。大S的聲明稿冷靜有邏輯，讓汪小菲一拳打在軟土上，顯得他更無理取鬧。

但這樣真的能讓汪小菲冷靜下來嗎？有時候對在氣頭上的人冷處理，會讓他抓狂，覺得不被同理。《你的溝通必須更有心機》一書，告訴大家對付在氣頭上的人，你可以這樣做。

1. 摘要對方說的話

人在情緒上、被「情緒腦」主宰時，是無法真正聽進對方說話的。大家都只想努力表達自己，要對方聽懂自己說的話。所以在爭吵時，大家都搶着說，但沒人要停下來傾聽。這時候，對方唯一能聽進去的話，就是自己說的話。根據研究：

人類的口語輸出有百分之30至40投注於自我揭露。在Facebook或IG等社群媒體更高達百分之80，談論自己會促進多巴胺分泌，帶來愉悅感。研究顯示人們甚至願意付錢來獲取表達意見的特權。

當我們摘要對方說的話時，對方大腦會分泌快樂激素多巴胺，同時覺得被聽見了，不用再努力表達、用力嘶吼，擔心你沒聽見他說的，讓情緒逐漸平緩下來。

2. 說出對方的情緒

在我們的直覺中，當對方情緒激動時，我們總是習慣讓自己更冷靜，來抵銷對方的情緒，試圖影響對方跟着冷靜下來。

但這麼做根本沒用。

大部分的人，看到另一半越冷靜，自己只會越抓狂。如果對方跟着自己抓狂，感覺比較好受──原來不是只有自己覺得痛苦，對方跟我一樣痛苦。

如果對方很冷靜，會讓自己看起來像個瘋子，同時覺得對方根本完全不懂自己為甚麼這麼抓狂，於是，只好用更抓狂的方式繼續表達，希望另一半可以理解自己的痛苦。

因此特別要注意的是，當我們在說出對方情緒時，要把自己想像成一面鏡子，我們就是單純的映照出對方的情緒狀態讓對方看見，但不要去評論對方的情緒是「應該、不應該、好的、壞的」。

主觀評斷只會更激怒對方、覺得我們不允許他存在負面情緒。當我們如實地、不帶評價地說出對方的情緒，反而會讓對方有種被接納、被理解的安全感，因為任何人都渴望有人可以懂自己。

3. 猜對方的需求

所有的協商說到底，就是一場「發現並滿足對方需求」的遊戲。我們都希望對方聽自己的、對方也希望聽他的，協商很容易陷入僵局、互相角力。唯有站在對方立場、認真傾聽對方的需求是甚麼，努力幫助對方想解決辦法來滿足他的需求，協商出來的結果才會最牢不可破，對方也才會守承諾去執行這個能夠滿足他需求的方案。

大S的聲明稿策略：滿足父親的深層需求

以大S此份聲明稿為例，她已經跳過同理階段，但說出對方的情緒，並解釋自己並未透過媒體抹黑汪小菲，希望解開誤會能稍解憤怒。

而使情緒腦冷靜下來，最後的目標，是跟對方一起想出滿足他需求的解決方案。此外大S最後也溫情喊話，表達家人都很期待見到爸爸。希望藉由深層需求的滿足，讓這個風波，盡快止息。

現代人常常談如何相愛，卻很少真正談「如何離婚」。離婚，面對的不只是夫妻間的分手，還有與孩子的分手、跟對方家族的分手……當另一半再婚，又是更大的挑戰。

告白需要衝動，告別需要智慧。當年閃婚的汪菲，衝動肯定是有了，但如何能在離婚後，為了孩子，盡力當一對能溝通與釋懷的好爸媽？傳汪小菲11月22日就會來到台灣，希望面對面之後，雙方都能找到最理想的離婚方式。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：大S：「我曾保證此生不出惡言，說到做到。」面對汪小菲情緒腦，大S用「這招」能化解嗎？】