大S被指婚內出軌具俊曄 張蘭揚言公開偷食鐵證：給汪小菲戴綠帽
撰文：TVBS新聞網
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台灣女星大S去（2021）年與大陸富商汪小菲離婚，今（2022）年再嫁南韓天團酷龍成員具俊曄，週刊昨（21）揭露，汪小菲未履行離婚協議，被大S動用法律追討500萬（台幣、下同），汪小菲氣炸公布約4千萬支出明細隔空互槓對方，連媽媽張蘭都參戰驚爆「大S給兒子戴綠帽」內幕。
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事件爆發後，張蘭昨日開直播賣貨，狂批大S靠電話重逢舊愛具俊曄是給汪小菲戴綠帽，「人家早就聯繫上了，早給戴上綠帽子，什麼（離）婚後才聯繫的你信嗎？劇本都他們家編的，演員也是他們家什麼的」。她還放話手上握有證據，問粉絲要看嗎？
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汪小菲委請律師發表聲明中指出，現在存在的爭端，就是本人不想再另外付所的家用和電費，就這麼簡單。而大S昨晚間透過聲明回應：「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心；對張蘭女士也發自內心尊敬。」
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針對離婚原因，大S說明為了汪小菲及其母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，也有說到做到。且其餘都是她和汪小菲雙方同意，並具法律效力的法院調解書為證：「我一概遵從。」
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