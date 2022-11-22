公關技巧｜大S發聲明回應汪小菲　內容8點看出應對方式有多高

大陸富商汪小菲因為不滿前妻台灣女星大S（徐熙媛）為追討相關生活費用超過500萬元（台幣，下同）告上法院，便暴走連續在微博發佈超過20則帖文，大S也在11月21日晚間透過律師發出聲明，並針對此事做出回應。



對此，大陸知名時尚博主「迎十里」也針對大S的聲明稿做出10點分析，大讚大S是專業的公眾人物，並表示「不管你喜不喜歡她，都得承認，公關一把好手」。

大S的聲明稿詞藻得體，是一份值得參考的出色公關的：（按圖了解）

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「迎十里」11月21日晚在微博分析大S所發布的聲明稿，並解認為大S所給出的回應「暗藏玄機」，甚至直言「表面說的，和暗示出來的一對比，是很有意思的」，迎十里將聲明中部分字句節錄下來，並針對字句做註解，引發大陸網友熱議，其中10點分析如下：

． 「我從未傷害過汪小菲身心」→而你又出軌又罵人傷害了我的身心。



．​ 「對張蘭女士發自內心尊敬」→而汪小菲對我全家罵罵咧咧。



．​ 「離婚是我為你著想」→暗示對方做錯事在先。



．​ 「好聚好散，此生不出惡言，我做到了」→而汪小菲全網發飆，幾次口出惡言。



．​ 「不要拉黑我」→加固對方情緒化情緒黑洞的印象。



．​ 「導致我沒有第一時間提醒他勿情緒發言」→他是個「孩子」，沒個好人管就管不了自己，沒離婚的時候我還能提醒他，現在，唉。同時暗示身邊的人不行。



． 「願停止紛爭，祝麻六記生意興隆」→不靠網上搞紛爭還能賣貨嗎？



．​ 「向來祝福汪先生」→我都能祝福你開始新生活，你就這麼玩不起？從來沒祝福我過我，心眼真小。



迎十里的文章發出後，隨即引發熱議，更有超過2.6萬人按讚，不少大陸網友紛紛留言表示：

．「都說大S體面，我覺得她就像穿着正裝開砲」

．「精闢總結」

．「汪小菲你也不差錢，咱能不能請個好點的公關！」

．「我覺得大S這不是段位高，她真的就是這麼想的」

．「素人和經紀團隊的差別」

．「汪小菲那麼大個人了，真的是嘴上把不住門，情緒也控制不住」



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】