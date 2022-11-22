最怒前夫！汪小菲狂炸小S夫妻用藥找姑娘　藍正龍、周渝民也躺槍

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲因贍養費問題，無差別級開轟前妻一家人，繼出具帳單對外表明心跡後，汪小菲接續抨擊徐熙娣（小S）「踩着妳姊的人血饅頭上位」與長期濫用處方安眠藥思諾思（Zolpidem；台灣稱史蒂諾斯），就連大S前男友、藝人藍正龍、周渝民也在「最怒前夫」的系列炮火中慘被點名。



汪小菲21日在微博爆料，寫下「思諾思是什麼東西，就是喝酒哭加直播，要不然就是起不來，根本動不了，我不知道啊！十年了，我飛了七百趟，不想說。但是今天給我惹急了再逼逼，尤其是小S，再逼逼一個我就檢舉你，我也不怕，明天我回台北。」、「我們不是藝人，我不懂，明天回台北，我行得正坐得端！我汪小菲，本人先從那個小蛤蟆開始，我檢舉徐熙娣，長年服用思諾思，且不經過醫生處方，通過第三方拿身份證取藥！」

汪小菲微博接連爆料前妻一家人，其與小S的矛盾尤其突出。（汪小菲微博）

隨後汪小菲母親張蘭也指控，稱小S一天要吃20顆藥。對此，小S媽媽黃春梅聲淚俱下反駁吃20顆藥根本不合邏輯，並心碎稱「虧我之前對小菲這麼好，他們竟然這樣抹黑我們」。

思諾思是台灣人最常用的短效安眠藥之一，為具成癮性的醫師處方及四級管制藥品，且台灣人1年消耗近9億顆安眠藥，高居世界第二，因此台灣食藥署近年除要求加註警語外，也更加嚴格管控讓醫師能拒絕病人，尤其是曾出現夢遊、夢駕症狀患者的處方要求。

此外，汪小菲對於前妻的怒火除了掃向「前小姨子」小S有用藥問題，小S老公許雅鈞也在21日當晚的反擊中，進入「射程範圍」。汪小菲爆料指涉許雅鈞對婚姻不忠，稱「（許雅鈞）在你們家樓下的會所找姑娘」、「在上海養了好幾個女的，我在台北都見過，個個都是你（大S）的小嫂子，你妹還來這兒跟我逼逼？」、「然後你前男友黃子佼那事兒需要我說嗎？真噁心。」

小S徐熙娣2021年底出席新節目「熙娣想聊」記者會，開頭第一句話就說：「不管你們要問王（王力宏）還是汪（汪小菲），我都不會給予任何回應，在這邊跟大家道個歉！」（小S徐熙娣facebook）

汪小菲同時也不忘喊話、回應S媽，「徐媽媽，我夠給你們一家留面子了……你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出來好嗎？尤其是你小女兒就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？」

除了猛烈抖料前妻一家，汪小菲最後也撒下豪語警告，寫下「你們不招我，我絕對不會馬幣，但是你們把我惹着了！我不是藍正龍，我也不是周渝民，我是汪小菲！」大S的兩位前男友意外也在這波贍養費問題的風波中，「躺著也中槍」，讓兩岸網民稱奇吃瓜，甚而揶揄「不知道的還以為他（汪小菲）是小S 前夫」，不解汪小菲為何與小S的矛盾這麼大。