汪小菲爆粗喪鬧大S全家　揭小S濫用藥物、妹夫婚內出軌「好多P」

台灣藝人大S（徐熙媛）與汪小菲離婚才剛滿一年，沒想到近日爆出汪小菲積欠大S生活費逾500萬元台幣、鬧上台灣法院的消息，且法院已裁准強制執行，因而使汪小菲部分在台資產將被查封；怎料消息曝光後，汪小菲就在微博上不斷更新PO文隔空對罵，稍早前甚至還直指小S濫用藥物、小S老公Mike（許雅鈞）婚內出軌的醜聞，再度引起熱議。



【圖輯】汪小菲隔空鬧小S：「我告訴你，你老公幹嘛呢，就在你們家樓下的會所找姑娘呢…」（點圖放大看他又說了什麼👇👇👇）

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汪小菲稍早前再次更新PO文，強調自己行得正、坐得端，因此決定「實名檢舉」小S（徐熙娣）長年服用助眠藥物瑞樂時（Stilnox），且非但沒經過當地醫生處方開藥，而且還通過第三方取藥。不僅如此，汪小菲更怒罵S：「踩著你姐的人血饅頭上位，她不好你老開心了，你自己過的不好就整你姐，惡魔，你自己過的好不好你丫自己知道！」

【圖輯】點圖放大重溫汪小菲疑似偷食的照片👇👇👇

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汪小菲坦言，憶起他仍和大S保持婚姻關係時，總會操辦S媽的生日宴會、家庭節日等，「十幾年都是我一個北京孩子在台北安排，你老公呢？我一個北京哥們兒，我媽都沒安排好！」不料，汪小菲更爆料，小S老公Mike竟還婚內出軌：「我告訴你，你老公幹嘛呢，就在你們家樓下的會所找姑娘呢，你放個屁嗎？別他媽的來XX我？你們家上海那個用你錢買的房子，好多P，你再跟我XX？真他X的讓我噁心​​​！」

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不過，由於汪小菲先前被爆婚內出軌張穎穎，因此這次他提到Mike婚內出軌的醜聞，不僅不得網友支持，反而紛紛留言調侃：「小X老公在她家樓下會所找姑娘，你在你們家裡叫姑娘進來」、「只要和張穎穎幸福美滿就好，其他的你不用管」、「都是一路貨色啦，你找小三小四小五，少來一百步笑五十步」、「可是她最近也沒說啥了呀，你好愛私人糾紛扯上所有人！」

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