被勸「早日讓習大大認同」　台上校穿軍服簽承諾書向中共投降遭訴

台灣陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官邵維強吸收，自2019年以每月4萬元（新台幣．下同，約1萬港元）受賄達56萬元（約14萬港元），甚至穿著軍服簽署向中共投降承諾書並合影。周二（22日），檢調依貪污等罪將其起訴，求刑12年。



起訴指出，49歲退休軍官邵維強多年前已遭中共勢力吸收，2011年間，他透過參加向德恩跟尤姓前妻婚宴結識二人。然而，2018年，他得知向德恩因離婚心情低落萌生退伍念頭時，即假藉關心之意，勸說他不要退伍，且可透過人脈逐步升遷計劃吸收他成為共諜。及後，他先是協助對方遷移戶籍至名下旅行社，再交付中共組織人員所致贈的長白山印章與已故中國人民解放軍將領向守志的回憶錄。

除此之外，2019年，邵維強和向德恩餐敘後，還以「支持兩岸和平統一」、「早一點讓習大大（習近平）那邊認同」等語遊說對方為中共效力，或在戰爭期間不抵抗投降。而身穿軍常服的向德恩此後應邀簽署「投降承諾書」，稱「本人向德恩在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮使命」，完成還和邵維強合照，更讓對方帶著文件前往廈門請款，藉此自該年10月31日起每月受賄，直至今年1月。

向德恩（右）與邵維強（左）合照。（聯合報）

法務部調查局人員循線，在今年9月間前往向德恩住處搜出上述長白山印章禮盒，因此查悉全案。高雄地檢署拘提向德恩到案後，依涉犯貪污治罪條例等罪聲押獲准。邵維強則被金門地檢署依涉違反國安法、銀行法、貪污等罪起訴。

高雄地檢署審酌向德恩從軍35年並身為現役高階軍官，理應較一般人更知悉效忠的重要性，卻貪圖私利及升遷仕途，罔顧台灣的栽培及照顧，簽立投降承諾書向中共勢力表達效忠，嚴重危害國安，加上中共近年對台軍事威脅越趨強硬頻繁，若不嚴懲難達嚇阻之效，據此依貪污等罪起訴，並向高雄地方法院求刑有期徒刑12年，宣告褫奪公權，以儆效尤。

值得一提的是，檢調還查出向男疑受指示刺探3名陸軍高層軍官，層級直達中將，但因罪證不足不另起訴。