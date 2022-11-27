民進黨創黨史慘敗　蔡英文徹底耗盡太陽花餘暉也告別自己

台灣地方縣市選舉11月26日完成投開票，結果不出選前預判，民進黨在全台21縣市選區，僅斬獲5席，創下自1986年建黨以來新低紀錄，且版圖全面退守南台灣；國民黨則是豪取13縣市，光復過去八年失土的台北市與桃園市尤其指標，第三勢力的民眾黨則在驚濤駭浪中斬獲科技重鎮的新竹市長一席。



選舉結果底定後，蔡英文當晚循民進黨敗選慣例，宣佈即刻請辭黨主席一職，台行政院長蘇貞昌則是口頭請辭未准，獲得慰留。至於風光大勝的國民黨一方，不敢輕言國民黨勝利，而是以「非綠陣營的勝利」一語帶過。

台灣總統兼民進黨主席蔡英文在記者會承認選舉結果不如預期，即刻辭去民進黨主席以示負責。（影片截圖）

選舉氣氛冷 「蔡英文牌」失效

表面上看，民進黨此次重蹈2018年地方選舉大敗節奏，但內裡實有不同。回顧2018年大選期間，先是民進黨政府強推軍公教年金改革，開罪相當比重的保守選民，後有韓國瑜憑一己之力帶動全台性「下架民進黨」為號的「韓流」，致民進黨地方選情兵敗如山倒，就連作為大後方票倉的高雄也失守。

反觀今屆選舉，期間並沒有顯著對抗民進黨政府的帶動方與群體集結，且蔡英文施政支持度在十月底仍破五成，結果卻與敗選表現存有相當差距。民進黨為何大敗？又何以至此？成為了投開票結束、蔡英文辭任黨主席後，眾多媒體、社群輿論爭相討論究理的熱話。

台灣九合一選舉結果陸續出爐，國民黨拿下13席，且台北市、桃園市「藍天再現」，達成黨主席朱立倫（中）六都過半的目標。朱立倫11月26日晚間在國民黨中央黨部中山廳發表談話，他呼籲蔡英文「回來當總統吧」，不要為了一黨之私只當民進黨的主席。（國民黨提供）

縱然在開票當晚，民進黨內部即湧現檢討之聲、尋找戰犯之舉。諸如怪罪側翼網軍興風作浪、罪責以「英系」為首的黨中央強力主導提名規則，以及前新竹市長林智堅因醜聞退選桃園市長，促成北台灣「一屍五命」慘況（指基隆、台北、新北、桃園、新竹五市選情一齊挫敗）等，這些原因固然都發揮了抑制民進黨得票的作用，但從今屆全台選舉氣氛「冷」、各縣市投票率普遍低迷，以及民進黨強打「抗中保台牌」與「蔡英文牌」雙雙失效來看，民進黨全線挫敗的緣由，已非如何提名候選人，乃至選戰策略之罪，而是民進黨認識的支持者結構出了大問題。

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民進黨退回基本盤一貧如洗

首先，民進黨今屆的敗選有其「先天性」劣勢。鑑於2018年地方選舉國民黨斬獲不少新的縣市席次，多個縣市的民進黨候選人今挑戰的是尋求連任的國民黨籍現任縣市長，克服「現任優勢」的難度相對高，一如國民黨地方執政的新北市、台中市，以及宜蘭、花蓮、台東等縣，現任者尋求連任幾乎穩如泰山。類似的效應也表現在民進黨享「現任優勢」的台南與高雄兩市。可以說，在2018年選舉大洗牌、底定多縣市首長為首任下，今次地方選舉猶如延續前一屆而下，對國民黨而言是一項給定的利多。

2022台灣九合一大選，國民黨籍新北市長侯友宜得票超過113萬票，大勝民進黨對手林佳龍，連任成功。圖為11月25日晚間侯友宜陣營舉行選前之夜造勢大會，主辦單位表示現場湧入超過5萬人。（侯友宜競選辦公室提供）

然而，這道背景並不能充分說明民進黨的敗選，細數民進黨今屆落得慘敗，除了有奪不了的，更有已得了卻拱手失去的。其中，在北台灣的基隆、桃園、新竹等指標市的情況尤其明顯。基隆、桃園與新竹等北台三市，常態選民結構藍大於綠，民進黨在三市既有的八年執政權，基本受惠於2014年的大勝而來，可以視為是年太陽花學運重挫馬英九政權，給予民進黨選票紅利所得。爾今，對於民進黨而言的三市「淪陷」，不過是太陽花的浪潮退去多年後，回到自己一貧如洗的原本模樣。

事實上，民進黨在基、桃、竹等三市地方執政權的丟失，以及陳時中在台北市長的敗選得票，可以化整為零看待。台北市長選前被評為三強鼎立，最終由蔣萬安拿下42.29%得票率贏得市長大位，陳時中與黃珊珊分別以31.93%及25.14%落居二三位。在黃珊珊分走淺藍淺綠與中間選民票源的情況下，蔣萬安雖然勝選，卻也贏得不夠漂亮，其得票也不過比國民黨在台北市的基本盤再多一些而已，反觀陳時中也是類似情況，只足夠吸納民進黨在北市支持者的地板選票，無能擴充。類似問題外延基、桃、竹等民進黨尋求延續執政的三市也是一樣：但凡民進黨得票退縮回到黨眾基本盤，便不足以支撐其勝選。

民進黨台北市長候選人陳時中自行宣布敗選。圖為陳時中在選前之夜晚會上，提到因防疫受影響的民眾，忍不住掩面。（《聯合報》）

簡言之，民進黨過去在「藍大於綠」選區能夠意外喜嘗勝選果實，拜得是基本盤外加「外來選票」相加成，如今唯剩基本盤形單影隻，敗選理所應當。就今屆選情觀之，民進黨得力於年輕族群相挺的力道相當萎靡，以致難以成為基本盤之外的外援。再以台北市長選舉為例，陳時中不敵蔣萬安敗陣的原因大致包括：初期選戰節奏紊亂、親綠媒體人擅開戰場、加上未能善理防疫期間民間的負面情緒，導致陳時中的「仇恨值」飆高等，都讓原本相對友好民進黨的年輕、中間選票快速流失，進而轉投無黨籍的黃珊珊。

《島嶼天光》曲終人散

就民進黨年輕選票流失的現象來看，相當程度代表「蔡英文牌」的弱化，吸引力不再。過去民進黨相當自豪受到年輕選票的愛戴，更準確來說，蔡英文政權之所以成立，根基便是打在太陽花學運伊始擠榨出來的親民進黨年輕群體的政治偏好之上。這群生長於非黨國體制記憶的群體，過往被貼上許多標籤，如「天然獨」、「天然台」、先天性的「討厭國民黨」，在價值觀與「蔡英文人設」相貼合的搭配下，蔡英文成功為民進黨引入了傳統黨眾支持者以外的新支持群群體。蔡英文隨後得以擅場於「辣台妹」、「芒果乾」（諧音為「亡國感」），以及揭竿「抗中保台」起義，這群跟隨「蔡英文符號」盲目前行的年輕選票功不可沒。

2014年的「太陽花學運」令年輕一代在當年的九合一選舉把票投給民進黨。（資料圖片）

然而，眼看今屆選情創紀錄的冷清，又民進黨為了拱火，想在地方選舉注入「抗中保台」失敗，除了招式日久疲乏，以及地方選舉不易操作主權與兩岸議題外，「抗中保台」旗幟後缺乏昔日熱血追隨者是不爭的事實：民進黨以為動員年輕選票再次「抗中保台」能吸票，奈何《島嶼天光》曲終人散，終歸使不動。

可以說，當民進黨內檢討與納悶何以「抗中保台」不見效？何以「蔡英文牌」失靈時，內政表現不盡理想外，失去昔日為「蔡英文牌」扛轎的年輕群體，才是最主要的原因。

辭黨主席沒問題 也解決不了問題

是以，「興於青年、敗於青年」或可是蔡英文政權由盛轉衰的簡易註解，昔日蔡英文乘風太陽花而起，今日的蔡英文則是徹底耗盡太陽花餘暉，同時也在某種意義上告別了自己。

說到底，蔡英文為扛敗選責任辭任黨主席，此舉並不能為民進黨喚回這批失去的選民，反而更像是蔡英文揮別青年，辭任下台係正式為民進黨多年的太陽花紅利時代劃下句點。只不過，慘敗的民進黨光靠蔡英文下台並不足以挽救，解決不了問題，因為無論接下來由誰代表民進黨參選2024年總統大選，都當體認2020年勝選的幸運很可能不會再出現，後蔡英文時代的民進黨內菁英對此必要醒悟，也必須做出選擇——尤其兩岸情勢和中美博弈已經發生根本性改變，而國民黨內再無2008年時的馬英九，又陳水扁當年面對的中共早已經成為過去式。