九合一｜兩黨六都大戰　國民黨獲570萬票大勝　民進黨僅獲474萬票

台灣「九合一選舉」塵埃落定，國民黨在21個縣市中囊括13縣市，六都取四都，獲得勝利；民進黨僅拿下5席縣市長，是創黨36年以來最差紀錄。民眾黨初試啼聲便獲得新竹市長寶座。



根據中選會網站的開票資料顯示，在21個縣市長選舉中（嘉義市延後選舉），國民黨斬獲逾570萬張選票（得票率50.03%），民進黨獲逾474萬張選票（得票率41.62%）；民眾黨獲得逾16萬張選票（得票率1.49%）。

國民黨的蔣萬安最終獲得逾57萬票。（蔣萬安Facebook）

在台北市，國民黨的蔣萬安最終獲得逾57萬票，位居第二與第三的民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊分獲逾43萬票、逾34萬票，蔣萬安與陳時中差距約14萬票。

在新北市，國民黨的侯友宜獲得逾115萬票，民進黨的林佳龍僅獲69萬票。

在桃園市，國民黨的張善政獲得逾55萬票，而民進黨的鄭運鵬獲逾42萬票。

在台中市，國民黨的盧秀燕獲逾79萬票，民進黨的蔡其昌獲逾52萬票。

在台南市，民進黨的黃偉哲獲逾43萬票，國民黨的謝龍介獲逾38萬票，兩黨候選人得票數差距比上屆更為接近，僅差約4萬多票。

民進黨高雄市長候選人陳其邁。（陳其邁Facebook）

在高雄市，民進黨的陳其邁獲逾76萬票，國民黨的柯志恩獲逾52萬票。