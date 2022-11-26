九合一·新北︱侯友宜得票破百萬大勝　挑戰2024總統想像空間更大

台灣九合一大選被視為2024年總統選舉前哨戰，全台最大行政區新北市長選戰結果出爐，尋求連任的國民黨籍現任市長侯友宜，囊括超過113萬得票，以40餘萬票的差距大勝對手民進黨林佳龍。侯友宜被視為國民黨「最強母雞」，主政新北市四年滿意度居高不下，外界亦認為侯友宜與朱立倫是國民黨2024年總統大選重返執政的潛在選將。如今侯友宜以大幅度領先成功連任新北市長，其挑戰台灣總統大位的想像空間也將更大。



侯友宜約在20時15分抵達位於新北板橋的開票現場，上台發表勝選感言時，先是深深一鞠躬，感謝所有市民朋友。侯友宜說，新北市民就是台灣的縮影，台灣不分你我、不分族群、不分顏色、不分黨派的代表，「大家見證台灣有愛、愛我們的中華民國」，照這樣走下去，一定是對的；他希望以健康快樂方式帶給城市希望與未來，大家向前走，不需要對立。

侯友宜表示，林佳龍所提出好的市政建設意見，只要能夠調整也做得到，都會全力完成，畢竟這場民主的選舉，都是一時的，最重要是彼此在過程中展現出民主的態度。

2022台灣九合一大選，國民黨籍新北市長侯友宜得票超過113萬票，大勝民進黨對手林佳龍，連任成功。圖為11月25日晚間侯友宜陣營舉行選前之夜造勢大會，主辦單位表示現場湧入超過5萬人。（侯友宜競選辦公室提供）

民進黨候選人林佳龍於19時45分現身開票現場，宣佈敗選。他致詞時表示，已致電侯友宜祝賀成功連任，並感謝支持者，在這麼短的時間給他們最大的鼓勵跟期許，「但很抱歉，我們沒辦法達成大家的期待。」

對於新北市創下有史以來最低的投票率（55.5%），林佳龍認為這是對民進黨的警訊，應該要更謙虛來傾聽人民聲音，選舉的投票結果就是最高的民意，一定要深切檢討跟反省。

本屆新北市市長選舉，選舉人數達331萬6,517人，較上屆增加5萬餘人。侯友宜原為朱立倫主政新北市期間的副市長，於2018年投入選戰挑戰市長位置，當時對戰對手為現任台灣行政院院長的蘇貞昌。蘇貞昌四年前以「老縣長」身份回鍋參選，最後結果卻大輸侯友宜將近30萬票。

為阻斷侯友宜的連任之路，戶籍就設在新北市永和區的蔡英文，將原屬意參選台北市長的林佳龍派往新北市參戰，並誓言「要把新北贏回來」。26日16時開始計票，侯友宜一路領先，且不斷拉大差距，甚至超越其前次勝過蘇貞昌的票數。

選前林佳龍民調皆落後於侯友宜，敗選結果並不令人意外，但差距票數懸殊，無論對林佳龍或蔡英文都是重傷。侯友宜則非但未受「恩恩事件」負面影響，反而蓄積更大政治能量，一般預料為其有望於國民黨內出線角逐2024年台灣總統大位，再往前進一大步。