九合一大選︱學者：「抗中保台」議題未發酵　民眾讓藍綠相互監督

台灣昨日（26日）完成「九合一選舉」，國民黨在21個縣市中囊括13縣市，六都取四都，獲得勝利；民進黨僅拿下5席縣市長，是創黨36年以來最差紀錄。學者分析，「抗中保台」議題在地方選舉中未發酵，且許多選民認為權力須相互制衡，故透過今次選舉讓藍綠相互監督。



台灣大學政治系副教授陳世民向《中央社》表示，今次選舉中，不少年輕人並沒出門投票，導致民進黨選情不利，進而讓地方組織、地方派系的力量得以發揮作用。他解釋，地方選舉不會涉及主權問題，「抗中保台」議題也就不會發酵，加上現時民進黨中央執政，許多民眾認為權力須相互制衡，故透過地方選舉讓藍綠兩大陣營相互監督。

東海大學政治系副教授林子立認為，執政黨選得差，可能是「第二任魔咒」所致，因民主國家連任的總統除非是經濟表現非常好，否則都會有第二任的期中考魔咒，這是結構性、大環境原因。

上屆九合一選舉後，蔡英文聲勢曾經跌落谷底，後來靠着「抗中保台」的「辣台妹」路線攀上權力顛峰。惟該議題回到地方選舉後未發酵。（台灣總統府）

林續指，在地方選舉中，民眾多只在乎經濟與民生，而就業人口眾多的服務業受新冠疫情打擊很大，可蔡英文政府在疫情前兩年雖有注意到第一線服務業，給出振興、補助方案，但進入第三年卻可能因為經濟數字亮眼，忽略這一塊。另一方面，台灣受通膨的影響，與歐美相比沒有那麼深，相關的補貼油價政策也奏效，但俄烏戰爭短期不會結束，加上供應鏈斷鏈正在重組，產業仍會持續受影響，未來政府須利用財政盈餘提出具體有感的經濟政策、擴大救助範圍。

東吳大學政治系助理教授陳方隅則在Facebook上表示，疫情下的所有疲勞、民眾曾經受到的不開心，全都由執政黨概括承受，這是過去一段時間以來，世界主要國家選舉中，執政黨絕大部分都表現挺慘的主因。

相關議題亦獲得海外學者認同，日本東京外國語大學教授小笠原欣幸就認為，隨著民主發展成熟，台灣選民會把決定台灣未來的總統大選、立法委員選舉，與地方選舉分開來思考，因此國民黨這次在地方選舉的勝利，應不至於影響到2024年總統大選。