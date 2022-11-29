反封控示威｜台灣政界齊籲民意為大　學者評「不衝擊中共政權」

烏魯木齊的一場大火燒出了民眾對於過度防疫的不滿，進而引發各地民眾、多所大學抗議事件。針對形勢發展，台灣官方、各政黨與政治人物陸續發表立場，集中呼籲北京當局應正視並回應民意，並以理性和平態度處理抗爭事件。

有別台灣政界的憂心忡忡，台灣學界評價整件事件的態度則相對謹慎，大抵認為大陸各地反封控抗議運動並不會衝擊中共政權，並視此次反對封控的抗議跟六四學運不同，未來要在中國大陸形成全國性大串連的機會不大。



陸委會、文化部籲正視人民需求、勿蹈覆徹

在台灣官方回應方面，首見陸委會11月29日凌晨以發布新聞稿形式對中國大陸各地出現的反封控陳抗表達關切。

陸委會新聞稿中，除了對因清零封控造成無謂的傷亡表達關切外，也強調中國大陸民眾的基本生活、言論表達與行動自由的基本權利，應該受到尊重與保障，呼籲中共當局應儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並以理性和平態度處理抗爭事件。

陸委會表示，台灣各界與國際社會已持續注意中國大陸各地不滿防疫清零政策的社會現象與事態發展，基於人道關懷中國大陸人民生活長期未受正當對待，呼籲中共當局應儘速採取合理適當的防疫措施、逐步調整與放鬆不合理管制，並維護人民生活基本權益與行動自由，積極傾聽與回應他們的合理要求，讓社會早日回歸正常。

陸委會也提醒在陸台灣人密切注意相關動態，注意人身安全；陸委會及海基會將隨時保持聯繫，並提供適時必要協助。

另外，台灣文化部也透過Facebook表示，「一張A4白紙或許什麼都沒寫，但它能訴說的事情卻很多」，自言「走過民主轉型的台灣，更能體會民主與自由、人權、法治的可貴」，呼籲北京當局，能夠理性傾聽人民的聲音，勿蹈覆徹。

台灣文化部在Facebook發表圖文，寫下「一張A4白紙或許什麼都沒寫，但它能訴說的事情卻很多」。（Facebook@文化部）

民進黨：北京應做到為人民服務

在朝野政黨回應方面，則由民進黨率先發難，民進黨11月28日晚間發布新聞稿，指出現在中國大陸各地人民上街要求解封、自由，反映的只是民眾最基本的心聲，中共當局應該思考如何適當修正當前防疫措施，積極回應中國大陸民眾的訴求。

民進黨表示，人民向政府表達訴求是基本權利，呼籲中共當局應該聽取人民的聲音，真正做到為人民服務，而非透過軍警鎮壓人民。此外，民進黨也呼籲國際社會與台灣各界，基於人道關懷與支持民主自由的立場，應持續關注中國當前的局勢發展。

國民黨：衝突持續恐造成無法挽回遺憾

國民黨11月29日上午同樣以發布新聞稿形式，指在國際逐漸鬆綁的環境下，中國大陸仍舊實施許多疫情控管措施，造成民眾生活多有不便，呼籲北京當局應正視大陸人民需求，以科學及醫學角度適度放寬疫情控管措施，在防疫和人民生活中取得平衡，避免衝突持續擴大。

對於事態發展，國民黨表示，各地衝突擴大非任何人所樂見，「更不希望持續下去，造成無法挽回的遺憾」。基於捍衛自由民主的立場、與大陸的淵源，以及對於兩岸關係的責任感，希望北京政府能夠謹慎應對，做出符合兩岸人民期望的處置與改變。

張亞中：不該將社會運動隨意以「革命」命名

前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中也發文，表示這些年大陸執行了嚴格的防疫封控政策，讓社會上一些人累積了不少情緒與壓力，而情緒、壓力加上意外引發的悲劇，讓許多上海以及其他城市的民眾自發性地上街哀悼悲劇下的犧牲者，「對於這些朋友們真誠表達訴求，外界應給予肯定」。

張亞中認為，各地活動的目的是希望能儘快解除嚴格的封控，恢復正常的生活與經濟活動。

面對海內外出現了許多輿論聲音，張亞中認為，各地活動的目的是希望能儘快解除嚴格的封控，恢復正常的生活與經濟活動，「但有許多帶有政治目的的人與媒體，一直希望把這場運動定義成為『革命』，但實際上社會運動與革命有著巨大的差別，不該將單純的社會運動隨意以『革命』命名，脫離運動者的初衷，讓運動的走向可能變質並造成無法預料的傷害」。

張亞中認為，北京政府應站在民眾立場，在不同階段採用不同的調適方法。（資料照片）

台學者：反防疫封控抗爭未達政治鬥爭程度

對於中國大陸近期因防疫封控導致的抗爭行動，台灣中央研究院政治所研究員蔡文軒出席一場座談場合，言及形勢發展，表示驚訝於大陸民間的反彈行動。蔡文軒指出，「這意味著大陸社會維穩機制出現問題，畢竟以往數位監控、網格化管理以前可以壓制民眾聲音」。

蔡文軒認為，中國大陸的防疫清零成為難以處理的方案，而台灣成為比較制度的空間。中國大陸未來是否走向民主化、中共黨內是否有糾偏機制等，台灣或提供大陸最直接的對照點。

但對於部分西方媒體聚焦反封控示威會否危及北京政權的說法，蔡文軒認為，「這次反對封控的抗議跟六四學運不同，因為六四有政治意識形態宣揚，而這次是生活不便造成的反抗。這相較當時六四學運好處理，這次抗議反應大陸民眾憋很久」。蔡文軒預期，反封控示威要在大陸形成全國性大串連機會小。

淡江大學中國大陸研究所助理教授、前民進黨主席特助洪耀南同步認為，中國大陸各地反封控抗議運動並不會衝擊中共政權，因為中共本來就要鬆綁政策，是地方政府層層加碼，中間需要一些轉折過程，預計到明年三月團隊換屆前會盡量低調，因此運動還有一段觀察時間。

兩岸政策協會現任常務監事譚耀南則是認為，目前中國大陸內部動盪還未到政治內部鬥爭程度，且要演變成難以管控的機率並不大。