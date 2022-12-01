台媒超前民調：2024台總統大選三黨大戰　國民黨非靠這2人不可

台灣地方九合一選舉民進黨以大敗收場，也牽動到2024年總統選戰的布局。根據台媒《ETtoday新聞雲》最新民調，民進黨若在2024年總統選舉派副總統賴清德出戰，對上目前檯面上非綠陣營可能的競逐人選，包括新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘等，只有在「賴柯韓」的組合中可以勝出，不論「賴柯郭」或「賴柯朱」的組合，都是些微落後但呈膠著狀態，而「賴侯柯」的組合則是侯友宜領先。



若民進黨人選換成前副總統陳建仁，民進黨的戰況則更加慘烈，對上同樣的對手群，討不到任何便宜，全面潰敗。綜合賴清德、陳建仁的民調狀況，國民黨若要勝選只有2條路，即是推派侯友宜、抑或是與郭台銘策略合作。

陳建仁（右）與賴清德（左）作為蔡英文前任與現任副手，一向被視為代表民進黨角逐2024年總統大選有利人選。（洪嘉徽攝）

為了解現階段台灣民眾對於2024年總統人選的看法，《ETtoday新聞雲》於11月27日至28日針對18歲以上民眾進行「2024總統選舉人選調查」，回收有效樣本數1,108份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.94%。

調查結果顯示，若民進黨派出賴清德參選，對上民眾黨的柯文哲、國民黨的侯友宜，3人對決情況下，侯友宜以35.4%的支持度，微幅領先賴清德的29.4%，差距6%。若國民黨陣營轉為郭台銘，將取得32.0%支持度竄升到領先，賴清德支持度則是31.7%，2人差距僅0.3%，選情相當膠著。

鴻海創辦人郭台銘在泛國民黨支持者間的聲望始終不墜。（郭台銘辦公室）

而若國民黨的對手為朱立倫時，柯文哲支持度上升到36.1%、居首位，賴清德則以支持度34.7%屈居第2，朱立倫則僅拿到12.1%的支持度，選戰轉為柯、賴膠著。若國民黨對手換成韓國瑜，賴清德則以33.1%的支持度，是本次多種排列中唯一勝出的組合，微幅領先柯文哲的27.7%，差距5.4%。

2022台灣九合一大選，新北市長侯友宜以40餘萬極大差距擊敗民進黨對手林佳龍，連任成功。（侯友宜競選辦公室提供）

此外，該份民調也把即將卸任的桃園市長鄭文燦納入。若鄭文燦對上侯友宜、柯文哲，則侯友宜取得39.7%支持度、柯文哲支持度25.1%，鄭文燦的支持度僅22.6%，落居第3，侯友宜領先柯文哲達14.6個百分點。若換成郭台銘，則郭台銘取得支持度39.7%的支持度，柯文哲的支持度則來到24.5%，鄭文燦的支持度進一步下滑到20.6%，仍居末位。