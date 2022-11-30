國民黨籲農曆新年前恢復「小三通」　執政民進黨稱不反對重啟

在台灣，針對因疫情暫停2年的小三通復航問題，國民黨團周三（30日）召開記者會，呼籲蔡英文政府在農曆新年前恢復小三通。對此，民進黨團書記長郭國文表示，政府立場一直很明確，並沒有反對小三通重啟，重點是視兩岸情勢、疫情與事實來推動。



國民黨金門縣立委陳玉珍表示，對金門民眾而言，金馬小三通事關緊要，民調顯示七成民眾支持立即恢復小三通，上周亦有8275位居民連署，希望當局立即恢復小三通。雖然行政院長蘇貞昌稱陸方小三通相關邊境已撤除，但她委請台商到現場，卻得到仍在運作的答案。她又質疑，陸委會口口聲聲稱會在適當的節日開通，那是否可在12月22日冬至復航？若真的來不及準備，明年農曆新年就是最好開通的時刻。

連江縣立委陳雪生亦指，至少應在農曆新年前復航，更希望藉由小三通的開通，磨擦出兩岸和平的火花，藉這一點點、一絲絲的線，讓兩岸和平、不要戰爭。國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，蔡英文在雙十演講中提到期待兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的交流，他呼籲蔡總統說到做到，同時也呼籲中國大陸遞出相對的善意，擴大文化、經濟等相關民間交流。

對此，郭國文向中央社表示，政府的立場一直很明確，並沒有反對小三通重啟，假如陸方做好相關人力準備，相信政府也努力促成小三通重啟。他又指，小三通議題並非武斷的決定，批評大陸裁撤掉小三通所需的人力與建置，國民黨卻依舊將炮火對台灣政府，濫用言論自由來誤導民眾。