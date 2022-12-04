畫面曝光｜台10歲童遭兩車連環撞輾亡　旅遊巴司機下車查看後離開

台灣桃園中壢區，吉林北路、合定路口，12月2日傍晚發生死亡車禍，一名10歲女童，上完社團課程走路回家，過馬路時被遊覽車撞倒，後來又被房車2度撞上，傷勢嚴重，送醫不治，警方調閱監視器，發現旅遊巴司機，一度有下車查看，但是看完，沒等警察到場，人就先離開，涉嫌肇逃、過失致死遭送辦。



一輛旅遊巴準備右轉，這時一名小朋友要過斑馬線，就這樣被撞上。

另一個角度也可以看到，碰撞之後，小女孩倒地不起，當時路口車流量不小，不少等紅燈的用路人，都轉頭關心發生甚麼事，旅遊巴司機下車，看了一下就離開現場。

有司機拍攝到意外事發經過（慎入，圖片或會引起不安）：

+ 2

女童媽媽：「他就是知道所以他有下車查看，但是又看到別台車撞上來，他竟然就誣賴給另外一台車，說我沒有碰撞是他撞的，小孩子何其無辜連10歲都不到。」

媽媽講到哽咽情緒激動，還是難以相信，寶貝女兒再也回不來。事發在12月2日傍晚5點多，台灣桃園中壢吉林北路與合定路口，年約10歲的陳姓女童，綠燈過馬路時，被54歲吳姓旅遊巴司機撞上倒地，後來又有一輛房車，駕駛也沒注意到狀況，二度撞了上去，導致女童內臟嚴重撕裂傷，四肢也有多處擦挫傷，送醫搶救仍回天乏術。

中壢交通中隊分隊長吳偉輔：「自小客車駕駛酒測值為0，大客車駕駛人由警方通知到案說明，經檢測酒測值亦為0。」

遊覽車司機稱不知道撞到人，涉嫌肇逃過失致死，跟小客車駕駛都被送辦，詳細肇責要再釐清，根據了解，小女孩剛上完社團課程，本來要等媽媽的朋友來載，但媽媽朋友有事晚到，女童就先自己走回家，才離開學校不到10分鐘，就發生憾事，一段回家路變成家人心中永遠的痛。

相關文章：台18歲鐵騎士通宵跑山「迎雙十曙光」 自炒彈飛墜橋慘死影片曝光

+ 10

延伸閱讀：

女騎士撞人落跑還無罪？ 法院：行人違規「咎由自取」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】