台男被「點錯相」　遭6惡霸斬至四肢肌腱全斷　妻崩潰：還我公道

台灣雲林虎尾25日凌晨驚傳一宗持刀砍人案，一名男子被誤認是仇家，遭6人持刀猛斬全身是血四肢肌腱全斷，送醫後院方已發出命危通知。傷者太太在Facebook發文控訴：「家務事本不想公開、但我孤兒寡母無權無勢，藉由社會輿論壓力請肇事家屬還我公道。」



根據被害家屬發文，25日凌晨接獲通知說丈夫在醫院，到場後看見丈夫渾身血及四肢幾乎被斬爛，讓她崩潰大哭。她指出，是丈夫載朋友前往虎尾某會館，待朋友下車後，因對向有部名車遭潑漆，誤以為是丈夫所為，有6、7名手持利器的人圍上，朝手無寸鐵的丈夫斬去。

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她指出，事後這些人發現誤會砍斬錯人，但丈夫受重傷在加護病房，醫院已發出病危通知且四肢肌腱全斷：「曾幾何時純樸的地方惡霸橫行？」

她表示家務事本不想公開，「但我孤兒寡母無權無勢，藉由社會輿論壓力請肇事家屬還我公道也謝謝大家」。

網友看到後紛紛留言「這治安……好可怕」、「太誇張了，什麼鬼世界」、「這就是我們的司法改革嗎？」、「願平安」、「我的天」。

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另外有網友將該篇文章分享到雲林副縣長謝淑亞的Facebook，而謝淑亞則留言回應稱，已請相關單位進行了解。

對此，虎尾警分局表示，此案接獲報案後立即報請檢察官指揮偵辦，根據民眾提供相關線索隨機隨即逮捕6人到案，涉有重嫌，依傷害罪移送雲林地檢署，3人分別依60萬（新台幣，下同）、20萬、20萬交保，另3人聲押。

被害人於加護病房救治中，無法錄口供，對於案發詳情須再進一步調查釐清。

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