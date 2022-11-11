台軍美女士官驚爆賣淫　接客對話曝光極露骨　軍方：立即啟動調查

台灣軍紀大崩壞！苗栗頭份鎮第一後備部隊訓練中心，驚爆1名外型亮麗李姓軍女士官，使用包養網站刊登交友資料，從事賣淫行為，更以6000元作為每次性交易價碼。



爆料人更提供交易對話內容，李女利用下班時間賺外快，更要求對方派車載她到汽車旅館。

爆料人更加碼指出，她同時與1名上士人夫調情。對此，相關單位也火速作出處置。

點擊放大瀏覽該女士官照片及接客對話截圖：

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匿名爆料人在臉書《靠北長官2022》PO文，指出「後備指揮部北二召斗煥坪的里雨含小姐，麻煩不要在營外兼職援交了好嗎，現在全營區都知道你就是在賣的，還是你要把生意拓展到營內呢？ 晚上加班到欣慰中心幫人排解一天的壓力，進一步說，貴單位如果留住這個人才不把她汰除，那真的是貫徹國家有綱常，軍隊有軍紀（妓），值得請國防部頒發國軍優良團體」。

不僅如此，更加碼爆料，李女與單位上士人夫調情，甚至調情完，還有下一個前任後勤官，要載李女上台北，對方甚至會傳「好想你，可以看你左邊右邊（乳房）嗎」，最後更痛批，「妳是兼職援交到覺得身體就是拿來換取利益的東西嗎，典型的髒髒包換包包」。

最後也表示，「現在的社會笑貧不笑娼，但先看你的職業身分再來做娼吧，不然踢到鐵板就不好過了」，更附上李女利用外散時間接客對話。

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對話清楚指出，尋芳客問休息零用金、時間，次數，李女則回「我一般就是6000哦」，並回答對方晚上6點30分左右就有空，更表示自己有視導行程，要負責拍照跟行程，顯見她毫不隱瞞自己是職業軍人身分。

雙方約定好時間後，李女更要求對方要來軍營附近載她，更叮嚀親密時要戴套套，親密結束後，對方甚至傳「不好意思找了一間那麼爛的汽旅」。

對此，後備指揮部表示，所屬北部地區後備指揮部某女性士官疑涉及營外不當行止，單位獲報後立即啟動調查、釐清案情；並強調，將依「毋枉毋縱」原則秉公調查，若確實有不法將檢討重懲汰除，絕不寬貸，也將持續強化法紀教育。

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