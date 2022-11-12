網紅到底多賺錢？內地抖音第一播主花1.03億元　買下15層高大樓

中國合肥嘉東光學公司破產後清算賣正園區，年僅27歲的大陸抖音第一網紅「瘋狂小楊哥」花費1.03億人民幣買下其房產。近日，小楊哥直播回應買園區目的為「把公司做得更大，幫助大家更好的就業」，並希望園區能成為三隻羊全球總部。



根據《成都商報》報導，瘋狂小楊哥畢業於合肥工業大學，透過分享兄弟、家人間的互動走紅，在抖音上有破億名粉絲，帶貨能力相當不得了，並於2021年創立合肥三隻羊網路科技公司。

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對於購入科技廠房土地，「瘋狂小楊哥」在直播中回應表示，現在的公司佔地15畝不太夠用了，公司愈做愈大要往合肥發展，自己想為家鄉做出一個電商品牌，希望把電商團隊和品牌都做起來，吸引更大的商家更多的人才。他還表示。錢都是東拼西湊的，是公司買的，不是個人買的。

小楊哥不僅要付1.03億人民幣的基礎費用，還得額外花費50萬人民幣的軟體服務費，不過資料顯示，光園區裡就包括一棟15層高的生產大樓、一棟6層高的員工宿舍和餐廳、3棟廠房（其中兩棟為在建工程）。

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《電商報》3日報導指出，瘋狂小楊哥在抖音上的粉絲數量突破1億人，成為抖音首位粉絲破億的帳號，但其近2個月的銷售額都落後於東方甄選，一個大陸著名教育集團新東方所推出的直播銷售平台。東方甄選9月份的銷售額在人民幣5億至7.5億元間，瘋狂小羊哥則是人民幣2.5億至5億元間。

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