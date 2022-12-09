民進黨進入「後蔡英文時代」　黨內中生代傾軋唯恐團滅？

緊接地方選舉大敗後，民進黨內並未沉浸敗選陰霾太久，隨著1月15日即將捲土的黨主席選舉，黨內徒眾已然磨刀霍霍，為迎接「後蔡英文時代」新秩序的到來做好枕戈待旦的準備。



一如預料，蔡英文在選舉日當晚即循黨內「傳統」為敗選辭任黨魁，雖台行政院長蘇貞昌請辭未果獲續任，但一場橫跨黨、政系統的秩序重組已無可避免，黨爭「正在路上」。除了最受矚目的黨主席之爭外，預期蘇貞昌內閣改組出缺的各部閣員要津，也是民進黨內派系爭權奪位的欲食大餅。鑑於敗選者眾，今次「權力座位」將如何安排，已非昔日的密室分贓可言，更可謂要肉搏進取。

台灣總統兼民進黨主席蔡英文在選舉當晚記者會上承認選舉結果不如預期，即刻辭去民進黨主席以示負責。（影片截圖）

中世代集體受傷

即將卸任桃園市長的鄭文燦先是在11月2日透過桃園市府對外證實，台灣大學學術倫理委員會撤銷他的台大國家發展研究所碩士論文，他願意坦然面對現在以嚴謹的學術規範審定的結果，並再一次致歉。次日，甫敗選基隆市長一役的民進黨立委蔡適應3日再驚傳其「寫了十年」的博士論文被認定抄襲，遭台北大學撤銷博士學位，對於論文部分引註漏列，蔡適應對外表示歉意也願意補正，稱尊重校方審議結果，但也將依法提出申訴維權。

綜觀現年55歲的鄭文燦以及49歲的蔡適應，身繫「中生代光環」的兩人過往從政形象基本良好，皆為民進黨內具指標性的政治栽培對象，孰料鄭文燦持盈8年高人氣市長，從原被看好擠進黨內接班梯隊，有望挑戰2024年大選之強勢，卻接連在自己桃園市政接班，以及選後碩士論文「出狀況」，頗創聲勢與形象，現階段若能保泰已是大幸。至於歸屬民進黨內幕僚世代的蔡適應，2016年首次參選基隆市立委，彼時擠下卸任台北市長、轉戰基隆立委的郝龍斌，被視為中世代明星，爾今既無能接缽民進黨執政8年的基隆市，選後再見博士學位「遭拔除」，已令其仕途雪上加霜。

反觀同樣敗選，但少了市政交棒包袱的林佳龍，雖以黨內派系「正國會」領袖之姿慘敗侯友宜顏面無光，惟派系底蘊仍舊，處事相對低調的林佳龍連同鄭文燦與賴清德等人一同被視為有能問鼎新屆黨主席的有利人選，又鄭文燦負傷累累的情況下，添增林佳龍與賴清德一搏的機會。

陳建仁（右）與賴清德（左）作為蔡英文前任與現任副手，一向被視為代表民進黨角逐2024年總統大選有利人選。（洪嘉徽攝）

黨爭霍霍，竟爭了個團滅

回頭看台媒在選後的報派消息，蔡英文為延續執政後期「蔡蘇體制」的權力結構，傳出民進黨主席規劃由鄭文燦出馬角逐，總統府祕書長則等前林佳龍點頭的佈局。然而，盤據整段選舉期間，風風火火的論文學位抓鬼行動，竟在地方大選後、民進黨主席選舉前燒向鄭文燦使其折羽，時機點便頗讓人玩味，予人以預留一手以待來日的揣測，鄭文燦不過是其中一例。

有別於過往以黑金、貪污，乃至於挖掘私人情感、不倫糾紛作為政爭事由，近年來台灣每逢選舉，便掀起朝野及台灣輿論放大檢視、甚至查閱相關政治人物的碩博士學位論文的風氣，彷彿是相關人等參選公職的基本考，考得是高校教授的升等評鑑。從蔡英文鬧騰多年的倫敦政經學院學歷真偽訛傳，到2020年代表國民黨角逐高雄市長補選的李眉蓁台灣中山大學碩士學位遭撤銷，到今次原代表民進黨參選桃園市長的林智堅兩校雙碩士學位遭撤銷，再到選後鄭文燦、蔡適應等一線黨內中生代都逃不過論文比對系統的掃描，終於形象掃地。

鄭文燦從政路上，經常為各政黨樂道「身段柔軟」，八年桃園市長任內的民望頗佳，頗受民進黨內期待。（資料照片）

追根究底，選舉期間人人競相查察政治人物的高學歷光環，背後反映的是台灣社會潛在懷抱的菁英主義有多麼深厚，這也是台灣選舉至上的民主制度內卷多年的一類產物——即形而上的選賢與能令選民無從分辨，在政客數十年來以高學歷代稱理性、且菁英優越的意識灌輸下，今朝一個一個政治人物身繫的高學歷實際不帶光環，反而抄襲成風不堪檢驗，才促成如今愛之深，所以責之切的逐一反噬，也間接提示成為當下新的黨爭作派。

從傳出舉報林智堅論文有礙者出自黨內之手，再到民進黨主席補選在即、或於不久將來蘇貞昌內閣啟動改組，期間此際再有鄭文燦與蔡適應等兩個民進黨中生代政治明星因學位撤銷而傷，不可謂出手皆狠準。綜合評價民進黨這回敗選，明面損失的是地方執政席次，挫傷黨內潛在梯隊的成形與晉升，實則更具殺傷力的自當為黨內眼見後蔡英文時代的具體到來，權力必要重組、惟座位有限，在迅猛而降的黨爭底下，昔日頭頂光環的一群中世代已非為敗選負責有傷可言，放長遠看，更有中生代培養在黨爭為大下團滅的斷層危機，後蔡英文時代留給民進黨內最具代表性的遺產竟是無後，豈是民進黨眾始料能及？