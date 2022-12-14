「中華民國台灣人」畫虎類犬　老獨派「反蔡英文」的再次掙扎？

「台灣獨立建國聯盟」與「台灣安保協會」12月12日召開「2022 『台美建交』民調記者會」，席間並發表新起民調。在台灣人的「國家身分認同」上，調查發現去年與今年最大變化是，自認為「單純的台灣人」從將近四成下降至三成，而較為模糊的「中華民國台灣人」則從三成上升到四成。



台灣安保協會理事長謝若蘭認為，這與民進黨政府大力推動模糊的「中華民國台灣」有關。



「中華民國台灣人」民調出世

相較台灣人「國家身分認同」與統獨意向過去多有機構進行調查，這份新出的民調題目設計則因「與眾不同」而受到側目，就身分認同一項，調查羅列不只限於台灣人還是中國人，而是將台灣人、中華民國人、中國人單元並列。

結果顯示，有31.7%受訪者自認為是台灣人、39.9%民眾認為自己是台灣人也是中華民國人、單認中華民國者佔22.2%、自我認同為中國人或含中國人的比例則有5%，未表態者另有1.3%。

台灣獨立建國聯盟與台灣安保協會在12日舉辦「2022 『台美建交』民調記者會」。（台獨聯盟）

根據調查單位說法，2021年與2022年最大的變化是，單純的台灣人從將近四成下降至三成，而較為模糊的「中華民國台灣人」則從三成上升到四成，謝若蘭稱「這應該肇因於民進黨政府大力推動模糊的『中華民國台灣』，或許民進黨本寄望將『中華民國人』帶往『中華民國台灣人』，進而成為『台灣人』，但事與願違，看到的2021年至2022年的民調統計，反而是『台灣人』被拉向『中華民國台灣人』。」

與此同時，與會獨派學者也就「中華民國台灣認同」提昇，致使持「台灣認同」者比重流失近9%的現象提出意見，認為「這9%當然不是『台灣認同』轉移為單純的『中華民國認同』，而是『台灣認同』變成『台華不分』」，直白呼籲若民進黨下屆總統候選人是現任副總統賴清德，其是否能有更進步的論述，以及如何面對中華民國台灣認同，必將是「重要課題」。

台灣人身分認同民調。（台獨聯盟）

綜觀這份由台灣獨派團體「新編」選項設計而成的認同調查，其企圖營造的政治意圖十分明顯，惟本質依舊不脫離各種符號建構範疇，徒加深本就混沌不明的台灣人認同困境，使其趨向複雜化。

老獨派叫板蔡英文「變體台獨」

首先，民進黨上月大敗地方選舉，蔡英文引咎辭任黨魁，後賴清德登高一呼宣佈參選新一屆黨主席，正是宣告「後蔡英文時代」的到來。縱使民進黨內派系迅速共識定賴清德於一尊，效率整隊不見分裂態勢，但獨派團體在賴清德將「唯一不二」出線的幾日後，高調發布民調並向賴清德「建言」，頗能顯見老獨派「望賴來治」的高度期盼。

回首蔡英文自2016年主政迄今，傳統獨派在大佬凋零，又新世代台派勢起下，老獨派憂鬱已非一日兩日的事，如今挾台派自重多年的蔡英文受累敗選頗深，英系一時間失去話語權，眼見向來被譽為「獨派金孫」的賴清德上位幾是板上釘釘，老獨派勢力此刻群起揚塵當其來有自。

賴清德2019年即曾表態投入民進黨內總統候選初選，挑戰尋求連任的蔡英文，惟初選敗於蔡英文，後同意擔任其副手。（資料圖片）

這群獨派藉由民調突出「台灣認同」與「台灣人認同」下降，並新列詭異怪誕的「中華民國台灣人」選項明示「畫虎不成」，既無法如願推升「台灣人認同」，反而造成「台華不分」的結果，劍指蔡英文的責難意味十足。在「後蔡英文時代」揭幕，「去蔡迎賴」成為預期之際，沉寂許久的老獨派向蔡英文發難，當是傳統教義獨派公開向蔡英文持走的「變體台獨」的直面叫板，並喊上昔日老獨派心儀的賴清德一同上車。

儘管賴清德一方早將「尊蔡」奉為參選黨主席的基調，又調和各派系有方免去了一場黨內菁英間的分裂，惟受壓抑許久的傳統獨派在賴清德備位黨魁前夕，以民調數據突襲蔡英文路線，並想挾帶賴清德重振傳統獨派價值，一場橫亙民進黨內的老獨派與新台派意識形態與路線之爭，未來兩年或將可期。

泛獨派破碎的自我認同

然而，不耐蔡英文各式「軟性台獨」作為，老獨派藉攻訐「中華民國台灣人」概念無用，企圖撥亂反正的作法，依舊難掩泛獨派破碎的自我認同困境——從來在建構、解構、再建構之間失去主體性。

觀察台灣人「國家認同」的長年趨勢，確實難以否認存在「遠統近獨」的發展傾向，但反映在台灣人回應兩岸終局的選擇意向，「維持現狀」始終居高不下並成為一道不摧的主流，雖政黨、政客多年來有意操作符號反覆，企圖透過創造來新生意識形態的理想國，不論是蔡英文將中華民國與台灣合璧成為「中華民國台灣」，或是今朝傳統獨派特立獨行，將中華民國人與中國人區別對待，一合一分的創造，結果都只能停留在抽象意義的建構層面，難破台灣人始終如一回歸現實主義，不甩建構而生的「維持現狀」選擇。

蔡英文2020年大選以817萬高票連任後，隨即接受英媒BBC專訪，稱台灣為「中華民國台灣」，兩岸關係陷入緊張。（台灣總統府提供）

總的來說，不論是待發的老獨派，還是一時勢弱的新台派，泛獨陣營企圖在岩石裡開出花來的策略其實並無二致，都是以建構、解構、再建構作為反覆循環，但之於聽者的台灣社會，其自我認同卻也在一再的抽象反覆中被符號解離，導致台灣人自我身份的模糊、失真，以至於破碎不堪。

這類的後果顯見在其他調查，如詢問台灣人是否支持以台灣為名與美國建立軍事同盟的問題，即獲得六成台灣人表態支持：其渾然不知以台灣為名的遠現實主義想像，與同一社會高度傾向現實主義式「維持現狀」論之間何其矛盾，尤其台灣人一方面懷抱以台灣為名與美締結軍事同盟的綺麗幻想，但另一方面又以認同「中華民國台灣人」者眾，奈何矛盾且掙扎著。即便傳統獨派今看似指責蔡英文，企圖撥「中華民國台灣」的亂反正，但本質言之，其眾不過依舊活在同一套符號建構裡亂著、盼著，便再無其他。