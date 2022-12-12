要求台灣鳳梨酥名店交出機密配方？網澄清：填報食品添加劑很正常

近期台灣超過2,000餘項商品遭大陸海關總署暫停進口，其中不乏台灣煙酒、金門酒廠、台虎精釀等多家台企旗下暢銷產品。



據台媒報道，備受內地和香港旅客喜愛的台灣鳳梨酥名店「佳德」，也被「突襲禁止進口」，店家指銷往大陸期限未到，卻被陸方要求補件，且內容牽涉到商業機密，乾脆放棄補件。不過也有台灣網友引資料澄清，陸方新規範確實有要求載明「食品添加劑」配比，非屬「商業機密」。



台媒三立新聞12月12日做出獨家報道，稱今（2022）年年初陸方要求佳德銷往大陸的資料需要補件，內容包括廠房設定、在台員工多寡、鳳梨酥如何配比，「糖加多少？奶油比例如何？」等等。並引述店家說法，指「剛開始註冊還可以，第二次註冊就覺得很困難，感覺有點像是不想讓你註冊那種感覺」，「講刁難不好聽，就是比較麻煩」，由於牽涉到「商業機密」，故而店家決定放棄補件。

該報道一出，引起台灣網路輿論討論，有網友批評「要填配比是什麼神經病條件」，「中共要搞死你，多的是理由」云云。

台灣老字號佳德糕餅是超受歡迎的鳳梨酥手信店舖，長期大排長龍。（Facebook／佳德糕餅）

不過，台灣網路論壇PTT也有網友引據日本農林水產省對大陸海關總署新規的翻譯文件做出澄清，指廠房設定確實有要求，必須畫出清潔作業區、準清潔作業區、污染作業區等平面圖。至於爭議較大的「鳳梨酥配比」，該網友表示，只有要求原物料驗收標準、符合中國食品標準的原物料廠商證明書，以及食品添加物的配比。

文章結論強調，表格確實很繁瑣，但「要求記載這個很正常吧？每個國家對食品添加物的規定都不一樣」，這些需要提交的證明文件和資料，「不能亂講說中國要求你商業機密」。

據《香港01》記者查證，中國海關總署於2021年4月12日發布《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》（中華人民共和國海關總署令第248號），規定包括肉與肉製品、腸衣、水產品、乳品、燕窩與燕窩製品、蜂產品、蛋與蛋製品、食用油脂和油料、包餡麪食、食用穀物、穀物製粉工業產品和麥芽、保鮮和脱水蔬菜以及乾豆、調味料、堅果與籽類、乾果、未烘焙的咖啡豆與可可豆、特殊膳食食品和保健食品等18類產品的境外生產企業，應由所在國家（地區）主管當局對企業進行稽核檢查，確認符合註冊要求後，向海關總署推薦並提交申請材料。

該規範第八條規定，「必要時，海關總署可以要求提供企業食品安全衛生和防護體系文件，如企業廠區、車間、冷庫的平面圖，以及工藝流程圖等。」

此外，海關總署官網的「進口食品境外生產企業註冊」辦事指南，其中「包餡麪食」的辦理材料目錄和填寫樣本，亦有載明根據《食品安全國家標準 食品生產通用衛生規範》（GB14881）第7.3條，以及《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》（GB 2760）規定，申請註冊的境外企業須填報「生產加工中使用的食品添加劑清單（包括名稱、用途、添加量等）」。

另依據《食品安全國家標準 食品生產通用衛生規範》（GB14881）中3.1、3.2、4.1，《食品安全國家標準 速凍麪米製品》（GB 19295）中4.2，須標明不同作業區域名稱的廠區平面圖、標註人流、物流、水流、加工流程等的車間平面圖，以確保廠區周圍無污染源，能夠滿足生產加工需要，且滿足所加工產品的工藝流程和安全衛生要求，避免交叉污染。