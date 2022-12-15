有片｜神明上身乩童突掌摑寺廟女義工？事主眼鏡被拍飛、右臉瘀青

近日，台灣苗栗太玄宮「打巴掌之謎」風波持續發酵。起因是有錄製者拍攝「墨龍中壇元帥」起乩（神明上身）降駕過程中，意外記錄乩身（被神明附身之人）對身旁一位女工作人員掌摑畫面，在網路引發軒然大波。



疑似被扇巴掌的宋姓女士（簡稱宋女，下同）對此事作出否認，稱只是意外，不過她現身時右臉明顯瘀青。太玄宮則稱影片為惡意後製。影片拍攝者則堅稱影片未經任何改動，原始檔可供任何檢查鑒定，並要求尋找辯護律師。兩方各執一詞，未有結果。



完整5分鐘影片，（掌摑畫面出現在3:06處）：

據《ETtoday新聞雲》消息，日前，有拍攝者記錄台灣苗栗「墨龍中壇元帥」起乩降駕畫面時，乩身忽然對女工作人員宋女打下重重一耳光，但身邊其他人都未有反應。視頻一經流出引發眾多網友激烈討論質疑。

有網民表示即使神明也不能隨意打人巴掌，行為令人氣憤；有網民則認為可能是乩身「卡到陰」（招惹上鬼魂）才會如此。

迫於巨大輿論壓力，太玄宮方面日前召開記者會。被打的宋女也現身表示完全是「意外事件」，自己不是被打巴掌，臉上的瘀青是眼鏡被打掉、鏡框刮傷造成，並現場演示了當時的場景，各界指控讓她有相當大的壓力，輿論也造成宮裡困擾壓力，外界的說法是不實指控。

在記者會中，宮主廖女強調視頻畫面並非事實，直言影片遭到惡意剪接、後製和扭曲，談到激動處哽咽落淚，更稱身為乩身的丈夫和自己一直為了弘揚道教文化盡心盡力、盡職盡責，不知為何會惹上如此罵名。

她同時表示，當時乩身甩手18次，其中「大力的12次」有甩到身邊其他人，視頻中卻沒有聲音，反而只有甩到宋女的那一下有十分大的聲響。這讓她直言拍攝者「真的太惡劣了！」

而墨龍太子的乩身則表示，自己沒有「卡到陰」的狀況，他和當事人宋小姐以及其他工作人員都只是想將台灣的宮廟文化做好，沒想到會引發如此大的關注，對於造成大家觀感不好的問題，實在是很不好意思。

記者會現場圖片，圖左為被打的宋女，圖右為掌摑的墨龍太子的乩身。（ETtoday新聞雲）

儘管宋女不打算追究，但網友對於宮廟給予的解釋仍充滿疑點，懷疑宋女是迫於多方壓力而想要盡快息事寧人。更有許多網友在視頻拍攝者的賬號下留言稱，「千萬不要下架，這是公平正義。」「支持攝影師！別讓是非不分的記者會混淆大眾的視聽。」

目前，事件爭議仍未有明確結果。