2022虎年偏財攻略　民俗專家揭這些投注站最易中　穿紅色有助招財

今天是除夕，也是金牛年的最後一天，對於明天迎來福虎年，且新春期間會投注試手氣，民俗專家廖大乙說，今年生肖以豬、羊、雞整體財運佳，尤其肖豬者，春節期間則是牛、羊、龍、狗運勢轉旺，吉星高照，並提醒過年多穿紅色等鮮豔喜氣的衣服有助於招財，並提升運勢，另虎年建議選擇虎邊的投注站為宜。



廖大乙指出，不少領年終、領紅包的大小朋友都想試手氣投注或買各式彩票，不過想中獎，靠的是運氣，民眾除了自身運勢，也能參考一些開運小攻略。

而壬寅福虎年以豬、羊、雞的這3種人整體財運佳，尤其是生肖豬、羊偏財運不錯，做生意應能大發利市，碰到狀況也多能迎刃而解，肖豬者還有貴人運，有機會升官發財，但運勢好就更要懂得與人合作，並且廣結善緣、布施行善。

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廖也表示，辛丑年肖牛者「值太歲」，正沖羊，偏沖龍、狗，但牛年已過，牛、楊、龍、狗運勢逐漸轉好，逢新春迎虎年將一掃陰霾，尤其是立春之前，可說是吉星高照，有機會行大運；此外，肖兔者運氣也不錯。

然而，不論財運旺否，過年新春就是要喜氣，建議多穿紅色或鮮豔色彩的衣物，尤其買彩券、刮刮樂，有助招財、提升運勢；另東西屬「大利」方，往南為「小利」，可去自家東方或西方的投注站購買，若在廟宇附近投注要選廟前投注站。廖也提到，求財除了土地公，太子爺（哪吒）也能開源添財氣，民眾不妨前往其寺廟走春，也能在附近投注站試手氣，但虎年建議選擇虎邊的投注站為宜。

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