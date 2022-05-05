立夏轉運就靠今天　民俗專家教4招「補滿財庫」：可享財福一整年

今（5）日就是24節氣中的「立夏」，民俗專家雨揚老師指出立夏越近，陽氣就會增強。



建議民眾如果有年初立下的計畫或需短期內達成的目標，可利用立夏這股強大的能量來幫助自己快速達標，這就叫「借氣補氣」。

把握最快可以轉運、補運的4種方法，讓你財福旺整年。

雨揚老師提到的立夏轉運法有4招，分述如下（點圖放大閱讀）▼▼▼

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一、調作息，旺運氣：雨揚老師指出，作息影響健康，而健康就是運勢，進行適當調整才能接地氣。她建議太陽升起時就要起床，最好早晨7點前就起身，順應太陽時間吸收早晨的陽光能量，尤其運勢和健康不佳的人，一定要曬早晨的陽光補充陽氣，以氣調氣，讓自己旺運氣。

二、喝溫水，進財水：人體有70%都是水，雨揚老師說水就代表財，喝溫水就是進財水，再加上夏天易流汗、流失水分，倘水分不足，財運就會枯竭。她指出早上7至9點是財庫的時辰，建議可曬曬太陽、喝杯溫水，等於調運氣又補了財運。另外，喝溫水也可放一點海鹽，提高代謝、促進循環，也能排除毒素，健康加分財運也加分。

三、吃顆蛋，人圓滿：俗話說「立夏吃蛋」，雨揚老師表示，夏天氣溫升高容易食慾不振，倘營養失衡就容易氣血不足，運勢也會因此受阻。她表示雞蛋裡有維生素、礦物質，也是很好的蛋白質，不僅能補充更好的能量，也象徵圓滿。

四、進涼補，積財福：雨揚老師提醒預防夏季生瘡，可為長輩準備一些綠豆薏仁湯或紅豆蓮子湯降火進涼補，幫長輩顧健康，也等於幫自己累計福報，享受財福一整年。

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