準新竹市長高虹安涉貪改列「偵字案被告」　暗示檢方掌握犯罪事實

準新竹市長、民眾黨立委高虹安選前被控詐領立委助理費案，遭台灣檢調兵分八路搜索並且約談，檢調12月16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以新台幣60萬元（約合15.2萬港幣）交保候傳。

上月地方選舉一戰方為民眾黨搶下全台唯一一席縣市長席次的高虹安，因涉詐助理費案件陷入司法調查。有吹哨者於11個月中旬提供連續11個月，總共13頁的薪資內帳明細，指控助理費「低薪高報」，幾個月以來高虹安已詐領共超過新台幣60萬元。

爾今，在選後第19天，高虹安遭到台灣檢調大動作搜索位在立法院的辦公室，並調閱相關資料與物證，包含高虹安在內，及其辦公室主任陳奐宇、男友李忠庭和助理王郁文等4人終以被告身分遭到檢方約談。

高虹安（右二）出身郭台銘（中）系統，過去數度現身於郭台銘舉辦的造勢場合。（郭台銘辦公室提供）

儘管高虹安在鏡頭前大聲喊冤，稱「在立法院所聘用的助理，完全都是合法合規，保證絕對沒有違法，也沒有以私害公的任何問題」，但台灣檢方後於16日上午5時，將高虹安從原本的「他字案被告」改列「偵字案被告」，說明檢方可能已經掌握特定的犯罪事實，至於檢調未來會否進一步提出聲押，則端看後續是否出現確切事證或是證人。

至於涉嫌詐領助理費的另一名關鍵人物，高虹安前助理李忠庭則是以無保請回，有律師分析可能李忠庭跟本件的犯罪事實較無直接相關，或者是李忠庭的行為不構成犯罪。

面對輿論關注，台北地方檢察署發出聲明表示，「搜索前都有通知機關長官」。回顧過往，台灣各黨立委因助理費案遭調查者眾，但目前尚未有被聲押的前例，高虹安今以準市長身份在上任前即遭到約談搜索，是否影響12月25日市長上任也受到各界關注。民進黨立院黨團總召柯建銘在地方選前即猛打高虹安助理費案，也多次提醒高虹安要面對官司問題，甚至預言高虹安當選市長「即是自我毀滅的開始」，如今面對媒體詢問相關案情發展，柯建銘僅稱尊重司法，言及高虹安現已交保，不會影響其市長就職，要外界勿見縫插針。

按台灣現行法規，高虹安即使在12月25日順利宣誓市長就職，若往後經羈押或一審判決有罪，就會由中央停職，再由副市長代理職務。據了解，台灣立法院已經在12月13日收到高虹安的立委請辭書，生效日期為12月25日，在此之前高虹安還是具有立委身份。