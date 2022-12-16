台灣「麻將最大黨」建黨遭阻撓　黨主席控訴：歧視麻將

根據台灣內政部資料統計，目前全台灣共有370個政黨林立，其中甫於今年10月16日舉行創黨成立大會的「麻將最大黨」，控訴台灣主管機關「歧視麻將」，以致該黨遲遲未能通過備案取得證書。



黨主席郭璽表示，麻將最大黨在今年10月申請設立政黨、按照《政黨法》現行規定行事，十月中旬舉辦成立大會時，內政部還有派2名官員到現場見證，現場依照民主程序選出黨主席、副主席、中央委員，「之後並將所有資料於10月19日送到內政部」。

郭璽不滿兩個月過去，主管機關內政部遲遲沒有將證書核發下來，似乎是對他們的黨名有疑慮，質疑主管機關剝奪人民創黨的權益。

麻將最大黨創黨記者會。（ETtoday）

郭璽透露，內政部對於「麻將最大黨」的名稱有疑慮，但先前台行政院發言人羅秉成主持政院記者會時，已說明「麻將不等於賭博」，因此申請組黨不會觸法。

郭璽主張，民眾有集會結社的自由，代表的「麻將」二字也沒有疑慮，但透過立委探詢，內政部稱是內政部次長級官員對名稱有意見，該案就放在次長桌上幾個星期沒有處理，現又退回到承辦人手上，郭璽質疑「內政部現在的言論是在打臉行政院」。

根據台灣《政黨法》第7條寫出，申請人在政黨成立大會後30天內，需檢具申請書、章程、100人以上黨員簽名或蓋章之名冊、負責人名冊、成立大會及負責人選任會議紀錄，向主管機關申請備案，經完成備案者，主管機關應發給圖記及證書。郭璽不滿原本應該只是簡單的備案程序，如今卻變成實質審查，好像回到「黨禁」時期，若是內政部真的阻擋他們成立政黨就是違憲了。

郭璽表示，11月地方選舉中民進黨大敗，內部進行檢討，有人質疑是因為黑道涉入其中導致敗選。但他認為若是內政部擔心這時讓麻將最大黨通過，會讓外界把「麻將」和「黑道」連結在一起，這樣仍是在歧視麻將。

麻將黨：通姦都除罪化，為何長輩打麻將不能被體諒？

細究麻將最大黨黨章，以提倡正當麻將智能運動娛樂、推廣銀髮族麻將休閒聯誼，以及培養優秀麻將選手參加國際智能競賽為主要精神，「推動成立政黨，是要翻轉麻將被汙名化的形象」。郭璽曾經表示，作為休閒活動的麻將不應該被漠視，「通姦都除罪化了，為何這些長輩打麻將不能被體諒？」，強調麻將最大黨要推廣的不是賭博，是希望讓長者可以在合理的規範和金額內開心打麻將、「麻將正常化」，而不是被刑法限制，希望可以利用成立政黨的方式替麻將人口發聲，期盼台灣政府能依法行政。

根據台灣內政部公布的成立政黨流程圖來看，政黨成立一共有5大步驟，依序是召開成立大會、報請備案、備案、圖記啟用、法人登記，另外政黨不能招收未滿16歲的黨員，黨名及標章都不能與已成立的政黨相似，也不能帶有歧視或仇恨意涵。