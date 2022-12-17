台灣2024年總統大選民調：國民黨侯友宜領先民進黨賴清德

台灣2024年總統大選距今還剩一年多，民進黨籍的副總統賴清德和國民黨籍新北市長侯友宜是藍綠兩大陣營各自呼聲最高的人物，民眾黨主席、前台北市長柯文哲則為第三勢力。今日（17日），台灣民意基金會公布最新民調顯示，侯友宜以近4成的支持度領先賴清德，且侯在各年齡層的人氣均領跑。



台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民調透露了一個驚人的訊息，即2024年總統大選，剛成功連任新北市長的侯友宜領先群雄，是當前民意基礎最雄厚的人。據顯示，29%受訪者支持賴清德，38.7%支持侯友宜，17.8%支持柯文哲，8.1%尚未能決定，6.4%沒意見、不知道、拒答。賴清德落後侯友宜9.7%，柯文哲落後侯友宜20.9%。游盈隆認為，箇中原因值得審慎推敲。

年齡層方面，侯友宜可謂「老少咸宜」，在所有族群中均人氣最高。而柯文哲在20至34歲年輕族群中明顯優於賴清德，賴清德則在45歲以上大幅領先柯文哲，至於35至44歲間，兩人在伯仲之間。

政黨方面，79%的國民黨支持者支持侯友宜，80%民進黨支持者支持賴清德。值得注意的是，僅57%的民眾黨支持者支持柯文哲。而時代力量支持者有38%支持賴清德，33%支持柯文哲，27%支持侯友宜；另中性選民有27%支持侯友宜，16%支持賴清德，10%支持柯文哲。

按地區來看，賴清德在台南市以49.9%支持度力壓侯友宜的30.5%，但在其餘地區都落後侯友宜4至28%不等。柯文哲則是在所有縣市中均落後於侯 、賴二人。