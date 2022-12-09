胡潤世界500強發布：35家中國公司上榜　台積電超越騰訊成領頭羊

胡潤研究院今日（9日）發布《2022胡潤世界500強》，按照企業市值或估值排列出世界500強非國有企業，今年中國共有35家公司上榜，其中來自台灣的台積電位居第一，超越了騰訊。



蘋果以17萬億元（人民幣．下同）價值蟬聯榜首，比去年下降3%。緊隨其後的是微軟，價值13萬億元，下降15%。Google母公司Alphabet則取代亞馬遜，位居第三。「世界四大巨頭」蘋果、微軟、Alphabet和亞馬遜的總價值佔「胡潤世界500強」企業總價值的14%。

按地區計算，美國上榜公司數高居第一，高達260家，佔總數的52%、總價值的65%。中國則有35家公司上榜，排名第二，惟較上次減少12家。其後為日本28家，英國21家，印度和加拿大則各有20家公司上榜，並列第五位，超過了法國和德國。

價值方面，上榜的中國公司總價值為19萬億元，其中，台積電以2.3萬億元的價值高居第一，騰訊以1.9萬億元緊隨其後。其他入選的企業還包括字節跳動、阿里巴巴、寧德時代、美團、比亞迪、京東、拼多多、網易、小米、百度，其中百度價值2030億元，剛好排名第500位。

據胡潤介紹，500強中，共有300多家企業在中國，其中35家是中國企業，其餘是在中國設有地區總部的非中國企業，他們當中有九成將中國總部設立在上海和北京。

今次是胡潤研究院連續第三次發布「胡潤世界500強」榜單，據悉，上市公司市值按照2022年10月26日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。相較去年，其上榜門檻下降23%，至約2030億元；上榜企業總價值下降19%，至約340萬億元。按行業來看，金融服務業的價值居首，其次是醫療健康、消費品、能源、軟件與服務。