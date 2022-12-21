台最新民調：蔡英文聲望創44月來最低　國民黨支持度重回「一哥」

台灣民意基金會周二（20日）公布最新民調顯示，總統蔡英文聲望跌至37.5%，創44個月以來的新低紀錄。另一方面，政黨支持度亦重新洗牌，國民黨以25.1%支持度重返闊別已久的支持率第一大黨寶座。



民調顯示，20歲以上台灣人中，37.5%基本上贊同蔡英文的處事方式，46.4%不贊同；不贊同者比贊同者多8.9%。與最近一次，即10月相比，蔡英文聲望大幅下滑13.7%，也是她2016年5月上任以來6年7個月中，單次聲望跌幅最大的一次。

進一步交叉分析發現，教育程度越高的受訪者，不贊同蔡英文處事方式的比例越高，就職業背景而言，除勞工、農民、軍公教人員及失業/待業者外，自營商/企業主、高階白領人員、基層白領人員、學生、家庭主婦及退休人員都呈現多數不贊同蔡的處事方式。

國民黨在九合一選舉中大勝。（Facebook）

另一方面，民進黨九合一選舉敗選後，支持度與上個月相比亦重挫8.7%。最新民調顯示，國民黨以25.1%支持度領跑，支持度飆升6.5%，一舉超越民進黨成為支持率第一大黨。之後則是民進黨24.7%，民眾黨17.7%，其他政黨都在5%以下，另有22.9%沒特別支持哪一個政黨，1.2%不知道、拒答。

從年齡層看，20至44歲選民中，民眾黨所獲支持超過兩大黨，國民黨在45至64歲選民中最受青睞，至於民進黨則在65歲以上選民中有絕對優勢。值得注意的是，國民黨在25至44歲選民中所獲的支持超越民進黨，顯示民進黨流失可觀的青壯選民。若從地區來看，國民黨在台北、新北和台中擁有最多的支持，民進黨在台南、高雄領先，民眾黨則在桃園支持度超過兩大黨。至於6都以外的16縣市，國民黨佔有相對的優勢，其次是民進黨。