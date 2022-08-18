陸委會民調：84.7％反對「一國兩制」　劉結一稱統一大勢不可阻擋

台灣陸委會今（18）日公布例行民調結果，針對近期大陸高強度對台武力脅迫，近9成民眾反對解放軍機艦在台灣周邊大規模軍演（88.3%），不認同對台操作資安侵擾、散布錯假訊息等（88.7%），反對刻意暫停農漁產品、食品進口及天然砂出口（82.6%）。認為大陸對台灣政府與人民不友善程度，創20多年來新高（分別升高為80.8%、 66.6%）。

國務院台辦主任劉結一表示，過去十年的對台工作充分表明，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸的發展進步，祖國完全統一的歷史大勢不可阻擋、不可抗拒。



陸委會在新聞稿指出，本次調查顯示，8成左右民意反對大陸稱台灣是其一部分（76.2%），主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海客觀現狀（77.7%）；不贊成大陸點名制裁所謂「台獨頑固份子」、關聯機構及企業等（77.8%）。

陸委會在新聞稿重申，台灣從來不是大陸管轄範圍，所謂「制裁」非法無效，完全背離台灣民意。另有8成以上反對大陸白皮書所稱的「一個中國原則」，更反對「一國兩制」將台灣看作地方政府及特區（84.7%）。絕大多數民眾主張「廣義維持現狀」（86.1%）、台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定（84.7%），維持長期穩定態勢。

陸委會表示，對岸應正視台灣民意；面對大陸破壞台海及區域和平穩定、挑戰國際秩序的粗暴行徑，台灣作為區域負責任的一方，絕不會在壓力下妥協屈服，政府將審慎應對大陸動向及情勢變化，強化自我防衛能力，堅定維護台灣安全與台灣整體利益。

本項調查是陸委會委託政治大學選舉研究中心，在2022年8月10日至14日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,076份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

人們於2020年1月7日在台北的象山山頂欣賞曾經是世界最高建築的台北 101 塔和台北天際線的景色。（Getty Images）

2022年兩岸關係研討會在鄭州舉行

官方媒體《新華社》報道，為期兩天的2022年兩岸關係研討會17日在河南鄭州舉行，來自海峽兩岸的有關人士和專家學者130多人以線上線下方式參會，圍繞「把握歷史大勢，共謀民族復興」主題深入研討。

中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一在影片致辭中指出，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央牢牢把握兩岸關係主導權主動權，不斷強化祖國統一的時和勢，引領兩岸關係發展正確方向，推動祖國統一進程堅定前行。過去十年的對台工作充分表明，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸的發展進步，祖國完全統一的歷史大勢不可阻擋、不可抗拒。

8月18日，2022年兩岸關係研討會在河南鄭州閉幕。（台灣網）

劉結一指出，民進黨當局上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，製造兩岸對立對抗，勾連外部勢力，出賣民族利益。美國一些勢力加大「以台制華」，妄圖利用「台灣牌」阻撓中國統一和民族復興進程。無論外部勢力打「台灣牌」還是「台獨」勢力「倚美謀獨」，都只能以徹底失敗告終。廣大台灣同胞要看清歷史發展大勢，堅定站在歷史正確的一邊，堅決粉碎「台獨」和外部勢力干涉，與大陸同胞攜手推動兩岸關係和平發展、融合發展，共同為民族復興和祖國統一而奮鬥。

中共中央台辦、國務院台辦副主任陳元豐主持開幕式。研討會由海峽兩岸關係研究中心主辦，河南省海峽兩岸交流促進會承辦。與會專家學者圍繞「堅持九二共識，維護兩岸和平發展」「攜手反獨促統，共圓民族復興願景」兩項子議題進行了交流研討。